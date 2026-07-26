"Lo siento por no haberles traído la copa": el emotivo posteo de Scaloni a una semana de la final

El DT de la Selección publicó un emotivo mensaje a una semana de la final con España

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, rompió el silencio una semana después de la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó sus sentimientos tras la caída y valoró el camino recorrido por el equipo.

Aunque suele mantenerse alejado de la exposición digital, el técnico eligió sus cuentas personales para dirigirse a los hinchas y a sus jugadores, en un texto atravesado por la tristeza, el orgullo y el agradecimiento.

"Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir", comenzó Scaloni.

El entrenador reconoció que no suele utilizar las redes sociales, pero consideró que era "el mejor medio" para poder llegar a los hinchas y transmitir sus sensaciones luego de la final perdida.

"Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría", expresó, al referirse a la oportunidad de sumar otro título para la selección argentina.

Scaloni destacó a sus "guerreros"

Más allá del resultado final, el técnico puso el foco en la entrega del plantel y en los valores que llevaron al equipo a disputar una nueva final del mundo.

Scaloni llamó a sus futbolistas "mis guerreros" y enumeró las cualidades que, según él, representan el verdadero logro del grupo:

"El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba), el darlo todo (aunque ya no tengas más), el aguantar baldazos de agua fría (DE GENTE QUE NO NOS CONOCE), el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro".

Con esas palabras, el entrenador buscó resaltar la identidad competitiva de un equipo que volvió a llegar a una final del mundo y que, pese a la derrota, mantuvo el espíritu que lo llevó a conquistar grandes objetivos en los últimos años.

El agradecimiento a todo el equipo de trabajo

En el cierre de su mensaje, Scaloni agradeció a quienes forman parte del día a día de la selección argentina, desde los jugadores hasta los colaboradores que trabajan detrás de escena.

"Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabaja para que estemos cómodos, y a cada uno de ustedes por el cariño recibido", escribió.

El posteo llegó luego de varios días de silencio del entrenador, en medio del análisis sobre el futuro del seleccionado tras la derrota ante España.

Sin definiciones sobre su continuidad

Scaloni no hizo referencias directas a su continuidad al frente de la selección argentina, una cuestión que había generado especulaciones en los últimos días. Sin embargo, el mensaje reflejó el fuerte vínculo que mantiene con el grupo y con la estructura de la Asociación del Fútbol Argentino.

El técnico cerró su reflexión destacando que, más allá del resultado, el verdadero valor está en la lucha y la entrega del equipo: "Eso es el verdadero trofeo".