Rige alerta amarilla por tormentas: prevén hasta 50 milímetros de lluvia en gran parte de Entre Ríos

La alerta amarilla por tormentas volverá a poner bajo vigilancia a gran parte de Entre Ríos durante este lunes, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo anticipó que se desarrollarán tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo e importante actividad eléctrica. Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 20 y los 50 milímetros, aunque no se descarta que puedan ser superados de manera puntual.

Según precisó el SMN, las condiciones meteorológicas comenzarán a desmejorar durante la jornada del lunes y afectarán a la mayor parte del territorio provincial. El fenómeno se enmarca en un período de inestabilidad que también abarcará a buena parte del centro y norte del país.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron mantenerse informados a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, especialmente durante el desarrollo de las tormentas más intensas.

Qué departamentos estarán bajo alerta

La advertencia meteorológica alcanzará durante la tarde del lunes a los departamentos Paraná, Diamante, La Paz, Nogoyá y Villaguay. También estarán comprendidos Feliciano, Federal, Federación, Concordia, San Salvador, Gualeguaychú, Uruguay, Colón, Islas del Ibicuy y Tala.

En esas zonas podrían registrarse tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes, con precipitaciones intensas en lapsos breves que podrían generar anegamientos temporarios en sectores urbanos y rurales, además de complicaciones en la circulación vehicular.

Los únicos departamentos entrerrianos que, por el momento, quedaron fuera del área bajo alerta amarilla son Gualeguay y Victoria, donde no se esperan fenómenos de la misma magnitud para este lunes.

El SMN advirtió por lluvias intensas y actividad eléctrica

En su informe oficial, el Servicio Meteorológico Nacional indicó que "el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas fuertes".

Asimismo, detalló que "las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo, ráfagas intensas e importante actividad eléctrica. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual".

Este tipo de fenómenos puede desarrollarse de manera localizada, por lo que algunas ciudades podrían registrar acumulados superiores a los previstos o tormentas más intensas que otras localidades cercanas.

La zona afectada por tormentas este lunes. Foto: SMN.

Una semana con lluvias por encima de lo normal

El panorama previsto para Entre Ríos forma parte de una tendencia que abarcaría a gran parte del territorio argentino durante la última semana de julio. De acuerdo con el modelo europeo ECMWF, el mapa de anomalía de precipitaciones presenta una señal ampliamente positiva sobre buena parte del país.

Los mayores desvíos respecto de los valores climáticos normales se concentrarán sobre el Litoral, el noreste argentino, la región Pampeana, Cuyo y amplios sectores del centro del país, donde los acumulados previstos superarían claramente los registros habituales para esta época del año.

Foto: Meteored.

Los especialistas explicaron que este comportamiento responde a una persistente circulación de aire cálido y húmedo desde el norte del país, combinada con el avance de perturbaciones provenientes del océano Pacífico y el desplazamiento sucesivo de frentes fríos. La interacción de estos sistemas favorecerá el desarrollo frecuente de lluvias y tormentas durante los próximos días.