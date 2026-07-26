Patronato pierde 1-0 con Midland por la fecha 22 de la Primera Nacional

El Rojinegro enfrenta al conjunto bonaerense este domingo en el estadio Ciudad de Libertad, por una nueva jornada de la Zona B de la Primera Nacional. El equipo de Marcelo Candia busca cortar una racha de siete partidos sin victorias ante un rival que se hace fuerte como local.
Midland y Patronato igualan 0 a 0 este domingo por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El encuentro se disputa en el estadio Ciudad de Libertad, con arbitraje de Franco Acita, y encuentra al conjunto entrerriano con la necesidad de volver a sumar de a tres.
En los primeros quince minutos de partido, no hubo grandes actuaciones de los dos equipos. Se repartieron la tenencia, intentaron llegar a las áreas, pero no generaron peligrosidad.
A los 25 minutos del primer tiempo, llegaron las dos primeras amarillas del partido, cuando Reynaga de Patronato y Camaño de Midland discutieron en la mitad de cancha y el árbitro decidió mostrarle a ambos la cartulina.
El primer tiempo se pasó sin grandes oportunidades. El equipo local tuvo más la iniciativa pero se encontró con una defensa cerrada de la visita. Ante esta situación se fueron al descanso en igualdad sin goles.
En los primeros 10 minutos del segundo tiempo, Patronato trató de avanzar algunos metros y tratar de generar peligro, pero hasta el momento no ha podido romper el cero en el complemento.
Gonzalo Salega entró por el lesionado Luciano Pacco y posteriormente Renzo Reynaga abandonó el campo de juego para el ingreso de Juan Barinaga.
A los 21 minutos, Midland armó una gran jugada colectiva con varios pases y Bulacio vencía a Alan Sosa. Sin embargo, el delantero estaba en posición adelantada. Sigue sin goles el partido.
El lateral Fernando Evangelista se ganó la tarjeta amarilla tras una dura infracción en la mitad de la cancha.
A los 24 minutos, llegó otra acción de riesgo para el local. Jeremías Perales agarró una pifia de un defensor de Patronato y pateó al arco, pero Alan Sosa contuvo sin dar rebote.
A los 26 minutos, un centro desde la derecha del anfitrión terminó dentro del arco. La bajaron de pecho y el lateral Lautaro Díaz Laharque le da el 1-0 a Midland.
Las formaciones de Midland y Patronato
Para enfrentar al Rojinegro, Midland salió a la cancha con Mauro Leguiza; Genaro Cepeda, Luciano Recalde, Pablo Casarico, Lautaro Díaz Laharque; Nicolás Violini, Jesús Camaño, Matías Flores, Ramiro Luna; Ezequiel Bulacio y Facundo Marín.
Por su parte, Marcelo Candia dispuso en Patronato a Alan Sosa; Gabriel Díaz, Fernando Evangelista, Maximiliano Rueda, Augusto Picco; Fernando Moreyra, Renzo Reynaga, Alejo Miró; Diego Díaz, Luciano Pacco y Valentín Pereyra.