Fiesta Nacional de la Colonización: el tradicional desfile histórico emociona en San José

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional de la Colonización vive uno de sus momentos más esperados con el desfile histórico que recorre las calles de San José. Carrozas, representaciones artísticas y personajes de época homenajean a los primeros inmigrantes.
La Fiesta Nacional de la Colonización reúne este domingo a vecinos y visitantes en San José con uno de sus eventos más emblemáticos: el tradicional desfile histórico. Desde las 14, la Plaza General Urquiza se convierte en el punto de partida de una celebración que revive el nacimiento de la Colonia San José mediante carrozas, representaciones artísticas, música y personajes caracterizados de época.
Familias enteras acompañan el recorrido, que vuelve a poner en escena la llegada de los inmigrantes que, con esfuerzo, esperanza y trabajo, dieron origen a una de las colonias agrícolas más importantes de Entre Ríos. La propuesta invita a recorrer la historia local a través de cuadros alegóricos que reconstruyen momentos clave de aquellos primeros años.
El desfile constituye uno de los principales atractivos de la Fiesta Nacional de la Colonización y cada edición convoca a miles de personas que se acercan para disfrutar de un espectáculo que combina identidad, cultura y tradición.
Un homenaje a los pioneros de la colonia
Durante la jornada, las calles de la ciudad se llenan de color con el paso de las carrozas, agrupaciones tradicionalistas, músicos y actores que representan escenas vinculadas a la fundación y el crecimiento de la Colonia San José.
Cada puesta en escena busca rendir homenaje a los inmigrantes que llegaron a estas tierras en busca de un futuro mejor y que, con su trabajo cotidiano, contribuyeron al desarrollo económico, social y cultural de la región. Las representaciones reflejan costumbres, oficios y modos de vida que forman parte del patrimonio histórico de la comunidad.
La música en vivo y la participación de instituciones locales acompañan el desfile, generando un clima festivo que permite a vecinos y turistas compartir una experiencia que trasciende generaciones y fortalece el sentido de pertenencia.
Una celebración para disfrutar en familia
La Fiesta Nacional de la Colonización continúa consolidándose como uno de los acontecimientos culturales más importantes del calendario entrerriano. Año tras año, la celebración reúne a miles de visitantes que llegan para conocer la historia de San José y participar de sus múltiples actividades.
El desfile histórico representa uno de los momentos más esperados porque sintetiza el espíritu de la fiesta: recordar a quienes forjaron la comunidad y transmitir ese legado a las nuevas generaciones mediante una propuesta abierta y participativa.
Con una importante convocatoria y un ambiente cargado de emoción, la ciudad vive una nueva edición de una celebración que pone en valor sus raíces y mantiene viva la memoria de los hombres y mujeres que hicieron posible el nacimiento de la Colonia San José.