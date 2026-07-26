Lisandro Martínez emocionó a los más chicos en Gualeguay: "Es un héroe"

Los niños se refirieron al defensor central del Manchester United y de la Selección.

Lisandro Martínez volvió a despertar la admiración de los más chicos durante el emotivo homenaje que recibió este domingo en la Costanera de Gualeguay, luego de integrar el plantel de la Selección Argentina que obtuvo el subcampeonato en el Mundial 2026. En medio de una multitud que se acercó para saludar al defensor entrerriano, fueron los niños quienes expresaron con mayor entusiasmo el cariño y el orgullo que sienten por el futbolista surgido de la ciudad.

Con camisetas argentinas, banderas y la ilusión de poder acercarse a su ídolo, decenas de chicos acompañaron el reconocimiento al defensor del Manchester United, que regresó a su ciudad natal tras una destacada participación en la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos, Canadá y México.

Durante la cobertura realizada por Elonce, varios niños compartieron sus sensaciones sobre el presente del futbolista y coincidieron en destacar tanto su rendimiento dentro de la cancha como el vínculo que mantiene con sus raíces.

Los pequeños del Club Urquiza destacaron su entrega

Entre quienes dialogaron con Elonce estuvieron Aquiles y Eric, jugadores del Club Urquiza, la institución donde Lisandro Martínez dio sus primeros pasos en el fútbol antes de iniciar una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los defensores más importantes del país.

Foto: Elonce.

Los chicos aseguraron que siguieron de cerca el desempeño del entrerriano durante toda la Copa del Mundo y remarcaron especialmente la actitud que mostró en cada uno de los encuentros con la camiseta albiceleste.

“Quiero que la firme”, expresaron con ilusión al referirse al deseo de conseguir un autógrafo del defensor, mientras también destacaron “la garra que puso” durante el Mundial 2026, certamen en el que además integró el equipo ideal por su destacado rendimiento.

"Es un héroe", el sentimiento que predominó entre los chicos

El entusiasmo no quedó solamente entre los jugadores del Club Urquiza. Otros niños que participaron del recibimiento también aprovecharon la presencia de las cámaras de Elonce para expresar la admiración que sienten por el futbolista entrerriano.

Uno de ellos resumió ese sentimiento con una frase que reflejó el clima que se vivía en la Costanera: “Es un héroe”.

Foto: Elonce.

Otro pequeño destacó el nivel que mostró el defensor durante la competencia internacional y sostuvo: “Me gustaba cómo jugó todo el torneo”, al recordar la actuación de Martínez en su segundo Mundial con la Selección Argentina.