Boca fue goleado por Deportivo Riestra en un debut para el olvido

Boca cayó por 3-0 ante Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo de Rodolfo Arruabarrena sufrió su primera derrota en el segundo ciclo del entrenador.
Boca tuvo un estreno para el olvido en el Torneo Clausura 2026 y fue goleado por 3-0 por Deportivo Riestra, que mostró una notable eficacia para aprovechar cada una de las oportunidades que generó. En el estadio Guillermo Laza, el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena sufrió un duro revés en el inicio del certamen y perdió el invicto que mantenía desde el comienzo del segundo ciclo del entrenador.
El equipo local resolvió el partido en la primera mitad gracias a los goles de Braian Sánchez, Antony Alonso y Alexander Díaz, quienes marcaron a los 6, 22 y 37 minutos, respectivamente. Con tres llegadas claras, el "Malevo" golpeó con contundencia y dejó sin respuestas a un Boca que dominó la posesión, pero nunca encontró profundidad.
Con este resultado, Deportivo Riestra alcanzó los 14 puntos en la tabla anual y se mantuvo en el 28° puesto, aunque amplió a seis unidades su ventaja sobre la zona de descenso. Boca, por su parte, permaneció quinto con 30 puntos, pero dejó una imagen preocupante en el arranque del campeonato.
Riestra aprovechó cada error de Boca
El conjunto de Arruabarrena comenzó el encuentro con una aproximación clara. A los cinco minutos, un cabezazo de Alan Velasco derivó en otro intento aéreo de Leonel Flores, cuyo remate salió desviado.
Sin embargo, la respuesta del equipo local fue letal. Apenas un minuto después, Braian Sánchez conectó de cabeza un centro al área y aprovechó una salida imprecisa del arquero Álvaro Montero para abrir el marcador.
Boca intentó reaccionar con un remate de Kevin Zenón desde el borde del área, pero el arquero Ignacio Arce respondió con una gran atajada. Poco después, Riestra volvió a golpear con un tiro de esquina en el que ganó de cabeza en tres oportunidades hasta que Antony Alonso empujó la pelota al gol para establecer el 2-0.
Un golazo liquidó el partido
Cuando Boca buscaba descontar antes del descanso, Deportivo Riestra encontró el tercer tanto con una acción brillante de Alexander Díaz.
El delantero encabezó un contraataque desde su propio campo, recorrió gran parte de la cancha, dejó atrás a dos defensores y definió con una sutil vaselina sobre la salida de Montero para sellar el 3-0 con uno de los mejores goles de la jornada.
La conquista terminó de desmoronar al conjunto visitante, que se fue al entretiempo sin respuestas futbolísticas y con una amplia desventaja difícil de revertir.
Boca no encontró respuestas en el complemento
Durante la segunda etapa, Boca monopolizó la tenencia de la pelota, aunque esa superioridad territorial nunca se tradujo en situaciones claras frente al arco defendido por Ignacio Arce.
Deportivo Riestra optó por resguardarse en defensa, administrar la diferencia y esperar alguna oportunidad de contraataque, sin asumir riesgos innecesarios.
La ocasión más clara del complemento fue para el equipo local, cuando Milton Céliz ganó una pelota dentro del área y exigió una buena respuesta de Montero con un potente remate sobre el primer palo.
El Xeneize recién inquietó en el tiempo de descuento con un tiro libre ejecutado por Tomás Aranda, aunque el disparo impactó en la barrera y terminó reflejando una noche en la que nada salió como esperaba el conjunto de Arruabarrena.
Ahora, Boca intentará recuperarse cuando reciba a Estudiantes el miércoles 5 de agosto desde las 19, mientras que Deportivo Riestra visitará a Defensa y Justicia el miércoles 29 de julio a partir de las 17, con el envión de haber protagonizado una de las grandes sorpresas en el comienzo del Torneo Clausura 2026.