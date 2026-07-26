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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: un apostador de Viale acertó todos los números de La Revancha y ganó más de $1.000 millones

Un apostador entrerriano acertó todos los números de La Revancha del Quini 6 este domingo. En el próximo sorteo el pozo será de $10.150.000.000. Detalles y números sorteados.

26 de Julio de 2026
Quini 6.
Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un apostador entrerriano acertó todos los números de La Revancha del Quini 6 este domingo. En el próximo sorteo el pozo será de $10.150.000.000. Detalles y números sorteados.

Un apostador entrerriano acertó todos los números de La Revancha del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 10.150 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 09-21-37-12-08-28. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $5.394.447.878.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 05-22-00-04-01-03. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $2.680.335.680.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 22-45-25-03-05-08. Un apostador entrerriano acertó todos los números y se llevó $1.038.037.766,40. El apostador es de la localidad de Viale, en la agencia 000747-000, en calle 9 de Julio 443.

 

En el Siempre Sale hubo 16 ganadores que acertaron cinco de los siguientes números: 10-42-13-40-06-43. Cobrarán cada uno $28.894.401.

 

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 522 ganadores y cada uno percibirá $383.141,76. Elonce.com

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

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