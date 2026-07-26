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Economía Asignaciones familiares

SUAF de ANSES: cuánto se cobrará en agosto de 2026 y el calendario completo de pagos

El SUAF de ANSES tendrá un aumento del 1,9% en agosto de 2026. Los nuevos montos alcanzarán a monotributistas y beneficiarios del Monotributo Social, mientras que el organismo confirmó el cronograma completo de pagos según la terminación del DNI.

26 de Julio de 2026
Cuándo cobro el SUAF de ANSES.
Cuándo cobro el SUAF de ANSES. Foto: NA.

El SUAF de ANSES tendrá un aumento del 1,9% en agosto de 2026. Los nuevos montos alcanzarán a monotributistas y beneficiarios del Monotributo Social, mientras que el organismo confirmó el cronograma completo de pagos según la terminación del DNI.

El SUAF de ANSES aumentará un 1,9% a partir de agosto de 2026, luego de que el Gobierno nacional oficializara la actualización de las asignaciones familiares de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida beneficiará a trabajadores adheridos al Monotributo y al Monotributo Social, quienes percibirán los nuevos valores de manera automática, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo previsional.

 

La actualización impactará sobre las asignaciones familiares por hijo y será liquidada sin necesidad de realizar trámites adicionales. El incremento se aplicará en forma automática mediante el sistema de liquidación del organismo, que cruza los datos registrados con la información fiscal de cada contribuyente.

 

De esta manera, miles de beneficiarios recibirán en agosto un monto superior respecto del mes anterior, siempre que mantengan vigente su condición dentro del régimen y no superen los topes de ingresos establecidos para acceder al beneficio.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Cuánto se cobrará por hijo en agosto

 

Con el incremento del 1,9%, los monotributistas inscriptos en las categorías A, B y C, así como quienes forman parte del Monotributo Social, cobrarán una asignación de $75.438,60 por cada hijo.

 

El importe será acreditado directamente en la cuenta bancaria informada por el titular ante ANSES y no requerirá ningún trámite extra para su percepción.

 

En tanto, quienes se encuentren inscriptos desde la categoría D del Monotributo continuarán percibiendo asignaciones familiares, aunque con montos que disminuyen progresivamente según la escala oficial vigente. Además, en las denominadas zonas desfavorables se aplicarán adicionales que incrementan el valor del beneficio.

 

Quiénes dejarán de cobrar el SUAF

 

El Sistema Único de Asignaciones Familiares mantiene vigentes los límites de ingresos establecidos por el Gobierno nacional para determinar el acceso al beneficio.

 

Si uno de los integrantes del grupo familiar supera el ingreso máximo individual permitido, todo el grupo familiar pierde automáticamente el derecho a percibir la asignación familiar.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Asimismo, en el caso de los monotributistas existe una limitación específica: quienes estén inscriptos desde la categoría I en adelante ya no podrán acceder al cobro de las asignaciones familiares por hijo.

 

También continúa vigente la incompatibilidad entre el SUAF y la Asignación Universal por Hijo (AUH), por lo que una misma persona no puede percibir ambos beneficios simultáneamente.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Cómo realiza el control ANSES

 

El organismo previsional verifica el cumplimiento de los requisitos mediante un cruce automático de información con los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP.

 

Si el monotributista mantiene regularizada su situación fiscal, tiene abonadas sus obligaciones y sus datos personales correctamente actualizados, el incremento será incorporado automáticamente en la liquidación correspondiente al mes de agosto.

 

Por ese motivo, ANSES recomienda mantener actualizada la información personal y familiar para evitar demoras o inconvenientes en la acreditación del beneficio.

 

Calendario de pagos del SUAF en agosto de 2026

 

El cronograma de cobro para los beneficiarios del SUAF quedó establecido de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad:

 

DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto.

DNI terminados en 1: martes 11 de agosto.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto.

DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto.

DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto.

DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto.

DNI terminados en 6: martes 18 de agosto.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto.

DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto.

DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto.

Temas:

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