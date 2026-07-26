Monotributo ARCA: cuáles son las tres fechas clave de agosto de 2026

Los contribuyentes inscriptos en el monotributo de ARCA deberán prestar atención a tres fechas durante agosto de 2026. El calendario incluye la entrada en vigencia de los nuevos valores, el vencimiento de la recategorización semestral y el pago de la cuota mensual.

La primera fecha será el sábado 1° de agosto, cuando comenzará a aplicarse la tabla actualizada de categorías, límites de facturación y cuotas. Los nuevos importes se utilizarán para determinar el encuadramiento de cada contribuyente durante el próximo semestre.

El miércoles 5 de agosto vencerá el plazo para realizar la recategorización. De acuerdo con la información oficial de ARCA, el procedimiento debe completarse cuando los parámetros de la actividad indiquen que corresponde subir o bajar de categoría.

Qué datos deben revisarse antes del 5 de agosto

Para determinar la categoría correcta se deben evaluar los movimientos registrados entre julio de 2025 y junio de 2026. El análisis contempla los ingresos brutos acumulados, los alquileres devengados, la superficie utilizada y el consumo de energía eléctrica, cuando esos indicadores correspondan a la actividad.

Quienes mantengan los mismos parámetros no necesitan efectuar ninguna gestión, ya que el sistema interpretará que continúan en su categoría actual. Tampoco deben recategorizarse quienes lleven menos de seis meses desde el inicio de la actividad.

Una vez cerrado el plazo, ARCA realizará cruces automáticos con la información disponible sobre compras, gastos y acreditaciones bancarias. Si detecta inconsistencias, podrá modificar la categoría de oficio y notificará la decisión en el Domicilio Fiscal Electrónico dentro de los diez días hábiles administrativos posteriores al vencimiento.

Cuándo vence el pago y qué ocurre si hay errores

La tercera fecha será el jueves 20 de agosto, cuando vencerá el pago mensual del monotributo. La cuota deberá abonarse mediante medios electrónicos y ya reflejará los valores correspondientes a la nueva tabla, debido a que el organismo establece el vencimiento general para el día 20 de cada mes.

Si ARCA determina una categoría superior, el contribuyente podría afrontar diferencias retroactivas, intereses y las sanciones previstas por el régimen. La decisión puede apelarse dentro de los 15 días posteriores a la notificación mediante el servicio Presentaciones Digitales, acompañando los comprobantes que respalden los ingresos reales declarados.

Antes de confirmar la recategorización resulta conveniente controlar la facturación, los movimientos bancarios y los restantes parámetros considerados. Una revisión previa permite reducir errores y llegar al vencimiento de agosto con la situación fiscal actualizada.