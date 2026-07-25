Jubilados ANSES: los mejores descuentos en supermercados, farmacias y combustibles

Además del incremento mensual en sus haberes, los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES cuentan con distintas herramientas para reducir sus gastos diarios. Mediante el programa Beneficios Capital Humano ANSES y las promociones vigentes de diferentes entidades bancarias, pueden acceder a descuentos, reintegros y cuotas sin interés en una gran cantidad de comercios de todo el país.

Estos beneficios están disponibles en rubros de consumo habitual, como supermercados, farmacias, perfumerías, estaciones de servicio y otros locales adheridos. En la mayoría de las promociones, los jubilados solo deben abonar con la tarjeta de débito en la que reciben sus haberes de ANSES, sin necesidad de hacer inscripciones ni completar gestiones extras

Cómo funcionan los descuentos para jubilados de ANSES

El programa Beneficios Capital Humano ANSES reúne una red de más de 7.000 comercios adheridos y cerca de 12.000 puntos de venta distribuidos en distintos puntos de la Argentina, lo que amplía las opciones de ahorro para los jubilados y demás beneficiarios.

A estos beneficios se agregan las promociones que ofrecen diversos bancos, entre las que se destacan:

Descuentos aplicados de forma inmediata al realizar la compra.

Reintegros que se acreditan posteriormente en la cuenta bancaria.

Cuotas sin interés en comercios adheridos.

Promociones exclusivas según el día de la semana.

La combinación de los beneficios de ANSES con las promociones bancarias permite que los jubilados obtengan un mayor ahorro en sus compras cotidianas y aprovechen más ventajas al momento de pagar.

Ofertas de supermercados

Supermercados con beneficios para jubilados:

Entre los comercios que habitualmente cuentan con promociones para quienes perciben sus haberes a través del Banco Nación figuran las siguientes cadenas:

Carrefour.

Coto.

Changomás.

La Anónima.

Disco.

Jumbo.

Vea.

Día.

Josimar.

Los jubilados y beneficiarios de ANSES deben tener en cuenta que los porcentajes de descuento, los límites de reintegro y los días en que se aplican las promociones pueden variar según el banco y el comercio adherido. Por ese motivo, es recomendable verificar las condiciones vigentes antes de concretar la compra para aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

También hay descuentos en farmacias, perfumerías y combustibles

Las promociones disponibles para los jubilados y pensionados no abarcan únicamente a los supermercados. También existen beneficios en farmacias, perfumerías, ópticas y estaciones de servicio, lo que permite generar un ahorro en distintos gastos cotidianos.

Entre las propuestas que ofrecen algunas entidades bancarias se encuentran:

Banco Galicia: brinda hasta un 25% de descuento y la posibilidad de pagar en tres cuotas sin interés en supermercados, farmacias y ópticas, con topes de reintegro establecidos por la entidad.

Banco Supervielle: ofrece un 50% de descuento en farmacias adheridas, 20% de ahorro en supermercados los martes y 10% de descuento en estaciones de servicio Shell, según las condiciones vigentes.

Como estas promociones pueden actualizarse o cambiar con el tiempo, se recomienda que los jubilados que cobran a través de ANSES consulten los beneficios vigentes en su banco antes de realizar una compra.