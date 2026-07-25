Peña Celeste y Blanca: vecinos disfrutaron de una tarde de música, juegos y merienda en el Polideportivo San Jorge

REDACCIÓN ELONCE
Familias de distintos barrios participaron de una jornada gratuita con espectáculos en vivo, propuestas para las infancias y una merienda preparada por el merendero San Jorge, en un encuentro que fortaleció los lazos comunitarios en Paraná.
La Peña Celeste y Blanca reunió a decenas de familias en el Polideportivo San Jorge, en el barrio Anacleto Medina Sur de Paraná, donde vecinos de distintos puntos de la zona compartieron una tarde con música, actividades recreativas y una merienda comunitaria en el marco de las propuestas por las vacaciones de invierno.
El encuentro contó con espectáculos musicales, espacios destinados a las infancias y una importante participación de vecinos de los barrios San Jorge, Anacleto Medina Norte y Sur, Gaucho Rivero y Santa Rita, entre otros.
"La verdad que está todo muy lindo. Felicito a todos los que hicieron la organización porque está todo muy lindo para seguir disfrutando toda la tarde", expresó una de las asistentes, quien destacó además el espectáculo homenaje a Los Iracundos.
Uno de los asistentes, que llegó al país hace apenas un año, valoró especialmente la posibilidad de acercarse a las tradiciones locales. "Para mí esto es una oportunidad para conocer la cultura argentina. Yo soy extranjero y realmente me ha gustado bastante. Es impresionante cómo la comunidad se ha acercado para participar y estar juntos en este momento tan especial", expresó.
Consultado sobre la música y las danzas folclóricas, agregó: "Es algo nuevo para mí. Es una cultura que tiene un significado muy importante para los argentinos", dijo antes de contar que reside en el país desde hace un año.
La propuesta artística también fue uno de los grandes atractivos de la jornada. Sobre el escenario se presentaron Ecos del Alma, Claudio y los Parranderos y Legado, banda tributo a Los Iracundos, que hizo cantar y recordar los clásicos del reconocido grupo
Una merienda preparada por los vecinos
Uno de los momentos más esperados de la jornada fue la entrega de la merienda, organizada por el merendero del barrio San Jorge.
Silvia Godoy, una de las responsables, contó que junto a otras colaboradoras prepararon una importante cantidad de alimentos para compartir con los presentes.
"Hicimos 160 rosquitas, 100 tortas fritas y también hay bizcochuelos para que disfruten los chicos y la gente grande", relató.
La vecina explicó que el objetivo fue acercar una propuesta a quienes muchas veces no tienen posibilidades de trasladarse a otros puntos de la ciudad. "Se hizo algo cerca de los barrios para que puedan venir las familias con sus chicos y disfrutar de una linda tarde", sostuvo.
Gonzalo, uno de los niños que participó de la peña, resumió el espíritu del encuentro con pocas palabras. "La estamos pasando bien", dijo sonriente mientras esperaba la merienda junto a su hermana.
Un legado solidario que continúa
Durante la actividad también hubo un emotivo recuerdo para Martín Pedro Godoy, histórico referente barrial que impulsó durante años el comedor comunitario.
"Mi papá falleció hace casi dos años y nosotros seguimos los pasos que él nos enseñó. No dejamos de hacer lo que él hacía con el comedor y el merendero", expresó una de sus hijas, quien continúa colaborando junto a su familia.
La propuesta tuvo una amplia convocatoria y combinó música en vivo, actividades culturales y un espacio de encuentro para vecinos de diferentes barrios, consolidándose como una de las iniciativas comunitarias de estas vacaciones de invierno.