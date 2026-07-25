 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad En su visita a Pujato

Un nene sorprendió a Scaloni con un "contrato" para que siga como DT hasta el Mundial 2030: la reacción del entrenador

El pequeño visitó al entrenador en Pujato con un pedido muy especial. En lugar de un autógrafo, le llevó un "contrato" simbólico con una única condición: que siga al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030.

25 de Julio de 2026
El episodio ocurrió durante una visita de fanáticos a la casa del entrenador.
El episodio ocurrió durante una visita de fanáticos a la casa del entrenador.

El pequeño visitó al entrenador en Pujato con un pedido muy especial. En lugar de un autógrafo, le llevó un "contrato" simbólico con una única condición: que siga al frente de la Selección Argentina hasta el Mundial 2030.

Lionel Scaloni protagonizó un emotivo y divertido momento con un hincha en Pujato, donde un nene le presentó un "contrato" para que continuara como entrenador de la Selección Argentina hasta el Mundial de 2030. La escena rápidamente se viralizó por la originalidad del pedido y la reacción del director técnico.

 

El episodio ocurrió durante una visita de fanáticos a la casa del entrenador en la localidad santafesina. Entre quienes aguardaban para saludarlo había un chico que llegó con una propuesta muy distinta a la habitual.

En lugar de pedirle únicamente una foto o un autógrafo, el pequeño le entregó un papel preparado especialmente para la ocasión.

Un pedido muy especial

 

El documento funcionaba como un contrato simbólico en el que se establecía que Scaloni debía seguir al frente de la Selección Argentina en la Copa del Mundo de 2030.

Con una mezcla de inocencia y entusiasmo, el nene le pidió al técnico que lo firmara, sellando así, al menos de manera simbólica, su continuidad en el banco argentino.

La ocurrencia provocó sonrisas entre quienes presenciaron el momento y el entrenador aceptó el juego, firmando el documento que el chico había preparado.

 

Luego, el pequeño compartió un video con un mensaje dirigido al presidente de la AFA: "Hola Chiqui. Yo ya hice el contrato de Scaloni para el 2030. Ahora te toca a vos".

 

Un gesto que emocionó a los hinchas

 

La escena volvió a reflejar el enorme cariño que despierta Scaloni entre los hinchas argentinos después de los éxitos conseguidos al frente del seleccionado.

El gesto del pequeño llamó la atención por su creatividad y rápidamente comenzó a compartirse en redes sociales, donde muchos destacaron la espontaneidad del momento.

Más allá del carácter simbólico del "contrato", la historia dejó una de esas postales que suelen surgir en los encuentros entre deportistas y fanáticos: la de un niño que quiso asegurarse, con su propia firma, que el entrenador campeón del mundo siga guiando a la Selección Argentina rumbo al Mundial de 2030.

Temas:

Lionel Scaloni Mundial 2030 pujato contrato
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso