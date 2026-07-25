Murió Horacio Muratore, histórico dirigente del básquet argentino y expresidente de la FIBA

Tenía 74 años. Fue presidente de la CABB, de FIBA Américas y se convirtió en 2014 en el primer argentino en conducir la Federación Internacional de Básquetbol. Durante su gestión se consolidó la Generación Dorada.
Murió Horacio Muratore, uno de los dirigentes más influyentes en la historia del básquet argentino e internacional. Tenía 74 años y, hasta el momento, no fueron informadas las causas de su fallecimiento. Su trayectoria estuvo marcada por más de cuatro décadas de trabajo dirigencial que lo llevaron a convertirse en el primer argentino en presidir la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA).
Nacido en noviembre de 1951, Muratore inició su vínculo con el deporte como jugador de Tucumán BB. Con el paso de los años asumió la presidencia de la institución, donde comenzó una extensa carrera como dirigente.
Contador público egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, también desarrolló funciones en esa casa de estudios. Entre 1983 y 1992 presidió la Federación Tucumana de Básquetbol.
Un dirigente clave para la Generación Dorada
En 1992 asumió la presidencia de la Confederación Argentina de Básquetbol (CABB), cargo que ocupó hasta 2008. Durante ese período se produjo el crecimiento y la consolidación de la Generación Dorada, el seleccionado que obtuvo el subcampeonato mundial en Indianápolis 2002 y la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.
En forma paralela, presidió la Confederación Sudamericana de Básquet entre 1993 y 2006. Luego continuó su carrera en FIBA Américas, donde ocupó los cargos de vicepresidente segundo, vicepresidente primero y presidente de la entidad entre 2009 y 2014.
El primer argentino en conducir la FIBA
El punto más alto de su trayectoria llegó en 2014, cuando fue elegido presidente de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), convirtiéndose en el primer dirigente argentino en acceder a ese cargo.
Permaneció al frente de la máxima entidad del básquet mundial hasta 2019. Tras concluir su mandato, continuó vinculado a la organización como presidente de la Fundación FIBA y presidente honorario de la federación internacional.
Con su fallecimiento, el deporte argentino perdió a uno de los dirigentes más relevantes de su historia, protagonista de una etapa de profundo crecimiento del básquet nacional y de su proyección en el escenario internacional.