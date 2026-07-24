Reinauguraron la sede de la Liga Paranaense de Fútbol

REDACCIÓN ELONCE
La Liga Paranaense de Fútbol reinauguró su sede de calle Córdoba 53 con un acto que reunió a dirigentes de AFA, autoridades provinciales y representantes de todos los clubes afiliados. Se destacó la importancia de seguir fortaleciendo al fútbol del interior y el rol social de las instituciones.
La reinauguración de la Liga Paranaense de Fútbol marcó un nuevo capítulo para una de las instituciones deportivas más representativas de la capital entrerriana.
Se llevó a cabo un acto oficial para presentar la renovada sede de calle Córdoba 53, este viernes a las 19 horas. Congregó a autoridades del Consejo Federal de AFA, dirigentes de ligas de distintas provincias, funcionarios provinciales y municipales, además de los presidentes de los clubes afiliados.
La ceremonia incluyó el acompañamiento de la Banda de la Policía de Entre Ríos, el descubrimiento de la fachada renovada y el tradicional corte de cintas.
Una casa para todos los clubes
En conversación con Elonce, el subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Paraná, Juan Arbitelli, celebró la concreción de la obra y destacó la transformación del edificio: "Que crezca la Liga es que crezca el deporte de nuestra ciudad".
También remarcó que la institución representa mucho más que un edificio administrativo. "La Liga siempre fue el lugar que cobija a todas las instituciones que cada fin de semana compiten, pero que el resto de los días trabajan juntas para hacer crecer nuestro fútbol", afirmó.
Por su parte, el presidente de la Liga Paranaense de Fútbol, Alejandro Schneider, manifestó su satisfacción por el resultado alcanzado y destacó el acompañamiento de dirigentes de distintos puntos del país.
El respaldo de AFA y el valor social del fútbol
Entre los invitados del evento estuvo Mario Echevarría, secretario de Coordinación del Consejo Federal y miembro del Comité Ejecutivo de AFA, quien valoró especialmente que la obra se concretara en un contexto económico complejo para el país.
"Que en este marco las ligas y los clubes puedan generar este tipo de obras habla de una muy buena gestión", sostuvo el dirigente nacional.
Echevarría también puso en valor el rol que cumplen las instituciones deportivas en cada comunidad. "Somos más de 5.600 clubes y 233 ligas en todo el país. A pesar de la crisis, ninguno cerró sus puertas. Cuando una familia no puede pagar la cuota, los clubes siguen recibiendo a los chicos porque tienen una profunda conciencia social", remarcó.
Finalmente, destacó que el fútbol también representa un importante motor económico. "No solo genera empleo directo. Hay una enorme economía que se mueve alrededor de los clubes, desde comercios hasta trabajadores independientes. El fútbol es una de las industrias más importantes de la República Argentina", concluyó.