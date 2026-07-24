Paraná Rowing Club renovó sus autoridades y ratificó su proyecto de crecimiento

El club renovó sus autoridades y repasó los logros hasta la fecha

El Paraná Rowing Club llevó adelante su asamblea anual ordinaria, en la que renovó sus autoridades por un nuevo período de dos años. Durante el encuentro, el presidente Adolfo Cislaghi hizo un balance de la gestión, destacó los avances en infraestructura, los resultados deportivos alcanzados y presentó los principales lineamientos para la nueva etapa institucional.

Antes del inicio de la asamblea, el dirigente agradeció el acompañamiento de los socios y explicó el propósito de la reunión.

Los logros deportivos de la gestión

Cislaghi resaltó que uno de los pilares del crecimiento del club fue la consolidación de su oferta deportiva, tanto en disciplinas náuticas como terrestres.

"Primero porque es un gran club, con una pequeña cuota que siempre es nuestro latiguillo publicitario. Tenemos un montón de deportes náuticos que están en el centro. Llegás al club y podés hacer vela, remo, canotaje, SUP, básquet, vóley y natación".

Al realizar el balance del último año, puso en valor el desempeño de los deportistas de la institución.

"No solamente en natación, que tenemos una campeona argentina, con ocho medallas este año. También fuimos campeonas las chicas de remo por primera vez. Un equipo femenino fue campeón argentino de remo por primera vez en la historia del club en estos 109 años que tenemos". Asimismo, celebró la proyección internacional de la remera Carmen Sara Tebosco.

Los objetivos para la nueva etapa

De cara al nuevo mandato, el presidente explicó que el principal desafío sería reorganizar el desarrollo deportivo de acuerdo con cada etapa de formación.

"Lo que yo quiero no es traer algo nuevo, sino dividir bien en infantiles, juveniles, alto rendimiento y recreación". En ese sentido, sostuvo que la intención era priorizar el aprendizaje de los más pequeños por encima de la competencia.

"En infantiles quiero que los chicos no compitan hasta los 11 años, que sea recreativa la actividad. No hay que presionar a los chicos".

También señaló que el esquema contemplaría la competencia en categorías juveniles, el alto rendimiento para los mayores y una amplia propuesta recreativa destinada a los adultos.

"Un club donde realmente podés hacer una cantidad de deportes con diferentes niveles, tanto cuando sos grande, alta competencia o recreación."

Obras e infraestructura

Durante su exposición, Cislaghi repasó las distintas sedes que posee la institución y confirmó la próxima inauguración de la pileta climatizada.

"Tenemos esta sede central, la playa, la sede de la isla, que sería La Tortuguita, y estamos inaugurando el próximo mes, el primero de agosto si hace buen tiempo, la pileta climatizada".

Además, anunció el regreso del tradicional baile de verano. "El clásico baile en la playa será los primeros días de diciembre".

Una playa renovada y más actividades

Por último, el presidente recordó la remodelación realizada en el sector de playa y destacó el crecimiento de las actividades recreativas durante la temporada estival.

"Queríamos dar una iniciativa, un golpe nuevo. Nos la jugamos con este diseño y la verdad quedó increíble. La gente lo disfruta y vemos el club en el verano como lo veía cuando era chico, lleno". También valoró la incorporación de propuestas como el beach vóley, que permitieron integrar a distintas disciplinas y fortalecer la agenda de actividades del Paraná Rowing Club durante el verano.