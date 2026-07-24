Jürgen Klopp asumió en Alemania y puso un límite: “Si molestan a mi familia, me voy”

Jürgen Klopp fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección de Alemania, que iniciará una reconstrucción después de quedar eliminada ante Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El técnico reemplazará a Julian Nagelsmann, quien renunció luego del torneo.

El exentrenador de Liverpool y Borussia Dortmund firmó un contrato por cuatro años que incluye la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030. Su ciclo comenzará formalmente el 15 de agosto, de acuerdo con el anuncio de la Federación Alemana.

Será la primera experiencia de Klopp al frente de una selección nacional y su regreso a los bancos de suplentes después de dos años. La Federación lo presentó como su principal opción para conducir esta nueva etapa y reconstruir la relación del equipo con sus hinchas.

La identidad que buscará en Alemania

Jürgen Klopp aseguró que no pretende copiar el funcionamiento de las principales selecciones del mundo. “No quiero jugar como Francia, como Argentina o como España. Quiero jugar como jugamos nosotros, pero con muchísima intensidad”, afirmó.

El entrenador también anticipó que la trayectoria no garantizará un puesto dentro de la convocatoria. “Jugarán los que sean lo suficientemente buenos, los que tengan hambre, los que sean todavía mejores cuando se pongan la camiseta de Alemania”, remarcó.

¡DEJÓ LAS COSAS CLARAS! 😯🇩🇪 Jürgen Klopp fue contundente con sus declaraciones en su presentación como entrenador de la Selección Alemana.#DSPORTSNoticias pic.twitter.com/FvOl4Z5NFF — DSPORTS (@DSports) July 24, 2026

Klopp sostuvo que observará numerosos partidos para evaluar a los futbolistas disponibles y aseguró que mantendrá abiertas las puertas del seleccionado. “No alcanza con decir que están orgullosos de representar a Alemania. Tienen que demostrarlo”, manifestó.

El límite que puso frente a las críticas

Durante la presentación, el técnico explicó que aceptó el desafío por la importancia que tiene la selección para su país. También reconoció haber observado el trato recibido por Nagelsmann en Alemania y por Thomas Tuchel durante su paso por Inglaterra.

“Si van tras mi familia, me voy. Si piensan que soy una basura, díganmelo en la cara y me iré inmediatamente, sin pedir ninguna compensación”, expresó Jürgen Klopp al establecer el límite que mantendrá durante su ciclo.

El entrenador dejó abierta la posibilidad de que la selección alemana sea su último trabajo en un banco de suplentes. “Idealmente, este es el punto culminante de mi carrera”, afirmó ante los periodistas, con la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 como principales objetivos deportivos.