Murió un expiloto de 21 años que compartió pista con Franco Colapinto

Este jueves se conoció la muerte de Zdenek Chovanec, expiloto de la FIA Fórmula 3, quien tenía 21 años. La noticia fue confirmada por la organización de la categoría a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, donde expresó sus condolencias a familiares y amigos del joven piloto.

"Todos en la FIA Fórmula 3 estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento de Zdenek Chovanec, quien compitió en el Campeonato en 2021 y 2022", señaló la categoría. El mensaje concluyó con un sentido pésame dirigido al entorno del corredor.

De acuerdo con medios especializados europeos, el fallecimiento ocurrió el 18 de julio, aunque hasta el momento la familia no informó las causas de su muerte ni brindó mayores detalles sobre las circunstancias del deceso.

Su paso por la Fórmula 3

Chovanec nació en Venezuela en 2004, era de ascendencia checa y desarrolló prácticamente toda su carrera deportiva en Portugal, país al que representó con licencia internacional. Sus primeros pasos fueron en el karting portugués, desde donde fue escalando categorías hasta llegar a la Fórmula 4 y, posteriormente, a la FIA Fórmula 3.

Entre las temporadas 2021 y 2022 integró el equipo Charouz Racing System, una de las escuderías tradicionales de la categoría previa a la Fórmula 2. Durante ese período compartió competencias con varios pilotos que hoy integran la élite del automovilismo, entre ellos el argentino Franco Colapinto.

Aunque no logró consolidarse como protagonista de la categoría, era considerado un piloto con proyección y continuó su carrera en campeonatos de resistencia y de vehículos Gran Turismo (GT), buscando mantenerse dentro del automovilismo profesional.

Dolor y homenajes

Radicado en Trofa, Portugal, Chovanec era una figura reconocida dentro del ambiente del automovilismo portugués. Tras conocerse la noticia, allegados, equipos, colegas y aficionados expresaron su pesar a través de las redes sociales.

Los mensajes de despedida se multiplicaron en las últimas horas con frases como "Nos vemos en la próxima vuelta", "Descansa en paz" y "Esto realmente no tiene sentido", reflejando el impacto que provocó la muerte del joven piloto.

Hasta el momento, la familia de Zdenek Chovanec no difundió información oficial sobre las causas del fallecimiento.