El pueblo argentino que convirtió su historia minera en un premio: regalará oro a los turistas

La localidad de La Carolina, en San Luis, puso en marcha una promoción que entrega oro entre quienes la visiten durante las vacaciones de invierno. La iniciativa comenzó el sábado 18 de julio y contempla un sorteo diario durante diez jornadas consecutivas, con la participación exclusiva de turistas.

El premio consiste en una muestra de 18 quilates extraída de los arroyos de la zona por pirquineros locales. De esta manera, la propuesta recupera una actividad artesanal que permanece vinculada con la identidad y la historia económica de este pequeño poblado serrano.

La Carolina tiene alrededor de 300 habitantes y se encuentra a 82 kilómetros al noreste de la ciudad de San Luis, a unos 1.600 metros sobre el nivel del mar. La promoción anunciada por el municipio busca fortalecer la llegada de visitantes durante uno de los períodos de mayor movimiento turístico.

Cómo participar del sorteo

La participación no requiere una inscripción previa ni completar formularios. Las personas interesadas deben visitar La Carolina y conservar el ticket del estacionamiento del Pueblo Peatonal, ubicado en el ingreso a la localidad y habilitado durante fines de semana, feriados y temporadas de alta afluencia.

Los sorteos se realizan diariamente a las 17 en la oficina de Informes Turísticos. En cada jornada solamente son válidos los comprobantes emitidos durante ese mismo día, por lo que los tickets anteriores no acumulan posibilidades para las fechas siguientes.

El arroyo donde saca el oro de La Carolina.

La persona ganadora debe presentar el comprobante correspondiente para retirar la muestra. Quienes permanezcan varias jornadas o regresen al pueblo podrán participar nuevamente, siempre que cuenten con el ticket de estacionamiento emitido en esa fecha.

De dónde proviene el premio

El oro entregado no fue adquirido en una joyería ni proviene de un proveedor externo. Es obtenido de los cursos de agua cercanos por trabajadores que todavía practican la extracción artesanal del metal, conocida históricamente como pirquinería.

Esta tarea consiste en buscar y separar pequeñas partículas arrastradas por el agua desde los cerros. Aunque ya no posee la relevancia económica de siglos anteriores, la práctica continúa como parte del patrimonio cultural y productivo de la comunidad.

La organización no precisó el peso ni el valor comercial de cada muestra. Sí confirmó que el premio tiene una pureza de 18 quilates y que fue obtenido en el propio territorio de La Carolina, lo que lo convierte también en un recuerdo relacionado directamente con el lugar.