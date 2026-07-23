“Fue un arrebato emocional”, el descargo del hombre que disparó y mató a un perro

La muerte de "Tanque", un perro comunitario de General Ramírez muy conocido por los vecinos, generó una profunda conmoción y derivó en una investigación judicial por presunto maltrato animal. El hecho ocurrió el pasado martes, coincidiendo con el Día Mundial del Perro, cuando el animal fue alcanzado por disparos de escopeta en una vía aeróbica de la ciudad. Tras la denuncia de la organización Amigos de los Perros, la Justicia ordenó allanamientos y secuestró el arma presuntamente utilizada.

La integrante de la asociación protectora Sabrina Devolder brindó detalles sobre el episodio y explicó a Elonce cómo comenzó la intervención del grupo. "Nos avisan que una de las integrantes estaba paseando a su animalito por la vía aeróbica cuando escuchó el impacto de un arma de fuego y los gritos del animal. Fuimos inmediatamente al lugar y constatamos que Tanque ya había fallecido", relató.

Testigos identificaron al presunto autor

Según explicó Devolder, el hecho ocurrió alrededor de las 12.30, en un horario de importante circulación de personas.

Por lo cual, la presencia de varios testigos permitió avanzar rápidamente en la identificación del presunto responsable. "En el lugar había cuatro personas que pudieron identificar a quien disparó contra el animal. Fue un hecho intencional", afirmó.

La referente de Amigos de los Perros señaló que, en una primera instancia, el hombre manifestó haber confundido al perro con otro que presuntamente había atacado a unas ovejas de su propiedad. "Al día siguiente se comunicó con nosotros para pedir disculpas y dijo que creyó que era el perro que había atacado a sus animales", indicó.

"Nos dijo que fue un arrebato emocional", apuntó Devolder.

Investigan la muerte de "Tanque", el perro comunitario asesinado de un escopetazo en General Ramírez

Un perro muy querido por la comunidad

Lejos de la imagen de un animal agresivo, Devolder describió a Tanque como un perro sociable y muy querido por los vecinos. "Era un perro súper bueno, muy sociable, que se relacionaba muy bien con la gente y especialmente con los chicos. Frecuentaba las escuelas justamente para estar en contacto con ellos", recordó.

Aunque tenía propietarios, explicó que nunca recibió una tenencia responsable y que gran parte del tiempo era cuidado por una vecina que le brindaba refugio, alimento y un lugar donde dormir.

Tanque tenía entre cuatro y cinco años y era considerado un perro comunitario por quienes convivían con él diariamente.

La denuncia y el avance de la causa

Tras confirmar la muerte del animal, la organización dio intervención inmediata a la Policía y a la Justicia.

El veterinario Ceferino García, quien colabora habitualmente con la entidad protectora, realizó la necropsia correspondiente. "Se extrajeron dos proyectiles durante la necropsia y a partir de allí se realizó la denuncia correspondiente", explicó Devolder.

La rapidez de las actuaciones permitió que al día siguiente del hecho se concretaran allanamientos y el secuestro del arma presuntamente utilizada. "La investigación continúa y ahora resta esperar qué determina la Fiscalía en el marco de la Ley 14.346", agregó.

Desde Amigos de los Perros remarcaron que, además del caso de maltrato animal, el episodio pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. El disparo fue efectuado en una vía aeróbica muy concurrida por vecinos que realizan caminatas o actividades recreativas. "Fue una situación muy peligrosa. Ocurrió a las 12.30, cuando mucha gente utiliza ese lugar para caminar o pasear. La tragedia podría haber sido mucho mayor", advirtió la proteccionista.

Un último gesto de cariño para "Tanque"

Luego de finalizadas las pericias judiciales, los restos del perro fueron entregados a la mujer que lo cuidaba diariamente. Fue ella quien decidió darle sepultura en el patio de su vivienda. "Ella le daba hospedaje, alimento y le había hecho una cucha. Quiso que tuviera una sepultura digna porque se lo merecía", contó Devolder.

Mientras la causa continúa su curso judicial, desde Amigos de los Perros aseguraron que seguirán acompañando el proceso para que el hecho no quede impune y reiteraron la importancia de denunciar cualquier caso de violencia contra los animales.