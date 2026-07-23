Mató a un perro con una escopeta en una localidad entrerriana y pidió disculpas: lo denunciaron

La organización Amigos de los Perros de General Ramírez denunció a un hombre por matar a un perro de un escopetazo. El sujeto reconoció el hecho y pidió disculpas. La Justicia investiga el hecho.
La organización Amigos de los Perros de General Ramírez denunció la muerte de "Tanque", un perro comunitario de la ciudad, que recibió un disparo de arma de fuego. Según informó la entidad proteccionista, el hecho ocurrió el lunes 21 de julio, alrededor de las 12.30, en la zona de la vía aeróbica de la localidad. La denuncia ya fue presentada ante la Fiscalía, que inició una investigación judicial.
De acuerdo con el comunicado difundido por la organización, integrantes del grupo acudieron al lugar apenas fueron alertados sobre el episodio. Allí, aseguraron haber tomado contacto con cuatro testigos presenciales, quienes relataron lo ocurrido y señalaron a un hombre como el presunto autor del disparo efectuado con una escopeta.
Desde Amigos de los Perros indicaron que, para no interferir con la investigación, decidieron esperar antes de hacer pública la situación. Precisaron que durante la mañana siguiente se concretaron allanamientos ordenados por la Justicia y que el arma que habría sido utilizada quedó secuestrada y a disposición de la causa.
Investigación judicial y pruebas
La entidad informó además que solicitó la inmediata intervención de la Fiscalía y destacó el trabajo del veterinario Ceferino García, quien concurrió al lugar con la intención de asistir al animal.
Según detallaron, el profesional veterinario, con la presencia de efectivos policiales y bajo las actuaciones correspondientes, extrajo los perdigones del cuerpo de "Tanque". Esos elementos fueron incorporados como evidencia para la investigación que lleva adelante la Justicia.
En el mismo comunicado, la organización sostuvo que el hombre señalado por los testigos se comunicó posteriormente con integrantes del grupo para pedir disculpas por lo sucedido, reconociendo, según afirmaron, los hechos denunciados. Esa circunstancia forma parte de las manifestaciones realizadas por la entidad y será materia de evaluación dentro de la investigación judicial.
El pedido de justicia
Amigos de los Perros recordó que "Tanque" era un perro conocido por los vecinos de General Ramírez y lamentó profundamente su muerte. También señaló que, según su versión, el animal no recibía el cuidado que necesitaba por parte de quienes eran considerados sus tutores.
La organización informó que el perro fue sepultado el mismo lunes por la tarde en el domicilio de una vecina que, según expresaron, le brindaba afecto y contención.
Finalmente, la entidad reiteró su reclamo para que el hecho sea esclarecido y para que, en caso de comprobarse responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes. "Tanque no fue un número más. Era un ser que sentía, que confiaba en las personas y que merecía vivir. No vamos a dejar de pedir que este crimen tenga las consecuencias que corresponden", concluyó el comunicado difundido por Amigos de los Perros.