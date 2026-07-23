Soledad Pastorutti estrenó el capítulo de "30 Pueblos" dedicado a Victoria y Diamante

La Sole y su paso por la ciudad de Victoria

"Volver a Entre Ríos es volver a mis comienzos". Las ciudades de Victoria y Diamante ya tienen su lugar en "30 Pueblos", el proyecto audiovisual con el que Soledad Pastorutti recorre distintos rincones de la Argentina para celebrar sus 30 años de trayectoria artística.

En las últimas horas, la cantante publicó el capítulo dedicado a Entre Ríos, grabado durante la sorpresiva visita que realizó en junio, y que combina paisajes, música, historias y encuentros con vecinos en una propuesta que busca mostrar la identidad de cada lugar desde una mirada cercana y humana.

La Sole recorriendo el río en Victoria

Vale recordar que la ciudad de Victoria, fue el primer escenario que vio nacer a la Sole cuando era apenas una adolescente. Y también Diamante, con su tradicional festival guarda un lugar en el corazón del huracán de Arequito.

En la ciudad de las Siete Colinas, recorrió en canoa el histórico barrio Quinto Cuartel y regresó al Club Sarmiento, donde recordó junto a la actual presidenta de la institución, Diana Broin, y a la locutora Gabriela Aguirre sus primeras presentaciones. Allí aparece el recuerdo del periodista Manuel Lazo diciendo una frase que el talento y esfuerzo de la Sole y el tiempo lograron confirmar: "Esta chica va a dar que hablar".

El recorrido de “30 Pueblos” también incluye Diamante, donde la cantante fue recibida por el reconocido compositor entrerriano Francisco Cuestas, en un encuentro cargado de música, recuerdos e identidad.

Un homenaje a Entre Ríos y a los escenarios que ayudaron a construir la carrera de una de las artistas más importantes del folklore argentino.

Mirá el capítulo de la Sole en Victoria y Diamante: