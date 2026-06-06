Soledad Pastorutti visitó a los Musiqueros Entrerrianos: "Fue una hermosa sorpresa"

Soledad Pastorutti visitó a los Musiqueros Entrerrianos y dejó una jornada inolvidable en Diamante. La reconocida artista santafesina llegó a la ciudad entrerriana como parte de “30 pueblos”, el ciclo documental con el que recorre distintos lugares que marcaron su historia artística durante las últimas tres décadas. La visita sorprendió incluso a quienes terminarían siendo protagonistas de la jornada, ya que el encuentro fue mantenido en reserva hasta el último momento.

El relato de lo ocurrido fue compartido por Francisco Cuestas, integrante de Los Musiqueros Entrerrianos, quien contó detalles de una experiencia que combinó emociones, recuerdos y la posibilidad de reencontrarse con una figura que forma parte de la historia reciente del folclore argentino.

“Realmente a decir verdad fue una hermosa sorpresa”, expresó Cuestas al recordar el momento en que descubrieron que la artista formaría parte de la grabación que estaban preparando en distintos puntos de la ciudad.

Foto: Elonce.

Una visita marcada por la memoria y las raíces

La propuesta documental busca que Soledad vuelva a aquellos escenarios y localidades que fueron fundamentales durante sus primeros años de carrera. Según explicó Francisco Cuestas, la artista decidió realizar una pausa en medio de su intensa actividad profesional para reencontrarse con esos lugares que, debido al fenómeno de popularidad que protagonizó desde muy joven, no había podido conocer en profundidad.

“En estos 30 años de repente hizo una pausa y se dio cuenta que por muchos lugares pasó así”, recordó el músico entrerriano.

El objetivo de la producción es mostrar una faceta diferente de esos recorridos. Lejos de los grandes escenarios y las multitudes, Soledad regresa para observar los paisajes, conversar con los habitantes y reconstruir recuerdos que forman parte de su historia personal y artística.

La sorpresa comenzó cuando un productor contactó a Los Musiqueros Entrerrianos para participar de un supuesto documental sobre distintos puntos del país. El pedido parecía sencillo: cocinar un chupín de pescado, recorrer la costa y mostrar algunos lugares representativos de Diamante. Sin embargo, nada hacía sospechar que detrás de esa propuesta se encontraba la propia artista.

Foto: Elonce.

El momento en que apareció Soledad

Cuestas relató que el equipo de producción les pidió grabar algunas imágenes en el predio Martín Fierro. Mientras respondía preguntas para la cámara, ocurrió lo inesperado. “De repente apareció la Sole atrás mío cantando”, contó.

La sorpresa fue total. Incluso sus compañeros no pudieron ser alertados porque en la zona no había señal telefónica. De esa manera, el reencuentro se produjo de manera espontánea y genuina, generando una emoción que quedó registrada para la serie documental.

La visita también permitió revivir una historia compartida entre la familia Cuestas y la artista. Francisco recordó que durante los primeros años de carrera de Soledad, cuando todavía era una adolescente, su padre, Néstor Cuestas, conducía el programa “El Rancho de los Hermanos Cuesta”, uno de los espacios televisivos más importantes para la difusión del folclore en la región.

Foto: Elonce.

En ese contexto, la joven cantante fue invitada a participar de una peña realizada junto al predio Martín Fierro. Aquella presentación quedó grabada en la memoria de todos los presentes y fue uno de los recuerdos que más emocionó a la artista durante su regreso a Diamante.

Recuerdos, música y una amistad que permanece intacta

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se vivió en el emblemático Rancho de Toco. Allí, entre músicos, guitarras y mates, comenzaron a surgir historias compartidas de festivales, viajes y encuentros que marcaron a toda una generación de artistas.

“Cuando ella inició, iniciábamos también los Musiqueros y nos cruzábamos mucho con ella, con su hermana, con su familia”, recordó Cuestas. El paso del tiempo no modificó el vínculo ni la admiración mutua. De hecho, el músico destacó especialmente la humildad que conserva la artista después de tres décadas de trayectoria y reconocimiento internacional.

“Sol es capaz de estar en un premio Grammy en Estados Unidos y estar comiendo pescado con nosotros en la costa del río con la misma forma, la misma humildad”, afirmó.

La comparación utilizada por Cuestas para describirla fue contundente. “Creo que son personas tocadas por la varita mágica. Sol es una de ellas. Si tengo que tomar un paralelo es una especie de Messi”.

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Durante la visita también hubo tiempo para compartir música. Sentados alrededor de una mesa, Francisco Cuestas, Marcelo y Rubén comenzaron a interpretar algunas canciones hasta que la propia Soledad se sumó al encuentro. “Estuvimos en la mesa ahí Marcelo, Sole, Rubén y yo. Nos pusimos a cantar algo y ya se sumó Sole. Estuvo realmente muy lindo”, relató.

Diamante, la chamarrita y el futuro reencuentro

El recorrido incluyó además distintos sitios representativos de la ciudad, como el Parque Nacional Pre Delta, el predio Martín Fierro y espacios vinculados a figuras históricas de la cultura entrerriana. Según contó Cuestas, la cantante mostró especial interés por conocer más sobre los referentes locales y la identidad cultural de la provincia.

La entrevista también sirvió para abordar otro tema importante para la comunidad diamantina: la propuesta para que la ciudad sea reconocida como Capital Nacional de la Chamarrita.

Para Francisco Cuestas, el proyecto representa un reconocimiento a décadas de trabajo realizado por músicos, docentes, gestores culturales y vecinos que mantienen viva una de las expresiones más representativas de Entre Ríos. “Diamante sin dudas, dicho también por mucha gente de todos lados, Diamante es el foco donde está la cuna chamarritera”, sostuvo.

Foto: Elonce.

Además, destacó la vigencia del género entre las nuevas generaciones. “Hace poquito estuve en un cumpleaños de niñas de 12 y 13 años y el DJ le pone chamarrita y se ponen a bailar”, comentó.

La visita de Soledad no sólo permitió revivir recuerdos. También abrió la puerta a futuros encuentros. Durante la charla, Cuestas adelantó que Los Musiqueros Entrerrianos fueron invitados a participar de los festejos por los 30 años de carrera de la artista.

“Nos quieren tener en estos festejos de los 30 años en un evento muy importante que se va a hacer en Buenos Aires”, reveló. El encuentro está previsto para noviembre y promete reunir a muchas de las personas que formaron parte del camino artístico de Soledad Pastorutti.