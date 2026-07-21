Despiste sobre la ruta 12: un muerto y dos heridos tras chocar contra una columna

Despiste sobre la ruta 12. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que una camioneta Peugeot Patagonia perdiera el control e impactara contra una columna de alumbrado público en el acceso a Candelaria, Misiones.
Despiste sobre la ruta 12. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas este martes por la tarde luego de que una camioneta Peugeot Patagonia perdiera el control e impactara violentamente contra una columna de alumbrado público en el acceso a la localidad de Candelaria, en la provincia de Misiones. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.
El accidente ocurrió alrededor de las 15.20 sobre el kilómetro 1.368 de la Ruta Nacional 12, donde efectivos de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones fueron convocados tras recibir el aviso sobre un grave siniestro vial.
Al arribar al lugar, los uniformados comprobaron que el vehículo había despistado y terminó colisionando contra una estructura tipo jirafa del sistema de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo.
Intenso operativo de rescate
Frente a la magnitud del accidente, policías y equipos de emergencia desplegaron un importante operativo para rescatar a las víctimas que permanecían atrapadas en el vehículo.
Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron extraer a dos de los ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.
En tanto, el tercer ocupante no logró sobrevivir a las graves heridas ocasionadas por el impacto. Personal sanitario confirmó su fallecimiento en el lugar del siniestro.
Investigan cómo ocurrió el accidente
Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las tres personas que viajaban en la camioneta, ya que continúan las tareas para establecer formalmente sus datos personales y notificar a sus familiares.
Mientras tanto, efectivos de la Policía de Misiones, junto con especialistas en accidentología vial, realizaron las pericias correspondientes sobre la Ruta Nacional 12 para intentar reconstruir la mecánica del hecho.
Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores figuran las condiciones de circulación del vehículo, el estado de la calzada, la velocidad al momento del impacto y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido al despiste.