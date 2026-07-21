 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Despiste sobre la ruta 12: un muerto y dos heridos tras chocar contra una columna

Despiste sobre la ruta 12. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que una camioneta Peugeot Patagonia perdiera el control e impactara contra una columna de alumbrado público en el acceso a Candelaria, Misiones.

21 de Julio de 2026
Accidente en la ruta 12.
Accidente en la ruta 12. Foto: Misiones Online.

Despiste sobre la ruta 12. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas luego de que una camioneta Peugeot Patagonia perdiera el control e impactara contra una columna de alumbrado público en el acceso a Candelaria, Misiones.

Despiste sobre la ruta 12. Un hombre murió y otras dos personas resultaron heridas este martes por la tarde luego de que una camioneta Peugeot Patagonia perdiera el control e impactara violentamente contra una columna de alumbrado público en el acceso a la localidad de Candelaria, en la provincia de Misiones. Las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

 

El accidente ocurrió alrededor de las 15.20 sobre el kilómetro 1.368 de la Ruta Nacional 12, donde efectivos de la Unidad Regional X de la Policía de Misiones fueron convocados tras recibir el aviso sobre un grave siniestro vial.

 

Al arribar al lugar, los uniformados comprobaron que el vehículo había despistado y terminó colisionando contra una estructura tipo jirafa del sistema de alumbrado público. Como consecuencia del fuerte impacto, los tres ocupantes quedaron atrapados dentro del habitáculo.

 

Intenso operativo de rescate

 

Frente a la magnitud del accidente, policías y equipos de emergencia desplegaron un importante operativo para rescatar a las víctimas que permanecían atrapadas en el vehículo.

 

Foto: Noticias de la calle.
Foto: Noticias de la calle.

 

Tras varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron extraer a dos de los ocupantes, quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madariaga para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

 

En tanto, el tercer ocupante no logró sobrevivir a las graves heridas ocasionadas por el impacto. Personal sanitario confirmó su fallecimiento en el lugar del siniestro.

 

Investigan cómo ocurrió el accidente

 

Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de las tres personas que viajaban en la camioneta, ya que continúan las tareas para establecer formalmente sus datos personales y notificar a sus familiares.

 

Mientras tanto, efectivos de la Policía de Misiones, junto con especialistas en accidentología vial, realizaron las pericias correspondientes sobre la Ruta Nacional 12 para intentar reconstruir la mecánica del hecho.

 

Entre las hipótesis que deberán analizar los investigadores figuran las condiciones de circulación del vehículo, el estado de la calzada, la velocidad al momento del impacto y cualquier otro factor que pudiera haber contribuido al despiste.

Temas:

Ruta 12 misiones accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso