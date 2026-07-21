Policías se hicieron pasar por repartidores y sorprendieron a una banda narco

Una investigación iniciada durante el año pasado permitió desarticular un presunto punto de comercialización de drogas en Rosario. Para ingresar sin despertar sospechas, los agentes se caracterizaron como repartidores y llegaron al lugar utilizando motos con cajas de aplicaciones de delivery.

El allanamiento se desarrolló en el barrio Fisherton, ubicado en la zona noroeste de la ciudad santafesina. La causa ya había derivado en otros procedimientos, aunque posteriormente los investigadores detectaron que uno de los sospechosos habría retomado la actividad ilegal.

A partir de nuevas tareas de vigilancia y registros fílmicos, la Policía de Investigaciones confirmó que el sitio volvía a registrar movimientos compatibles con la comercialización de estupefacientes, según informó Noticias Argentinas. Con esos elementos, solicitó una nueva orden judicial para intervenir en el domicilio.

El ingreso durante un partido del Mundial

Los responsables del operativo decidieron actuar minutos antes de un encuentro de la Copa del Mundo 2026. En ese horario, la circulación de motos y la llegada de repartidores eran habituales en el barrio, por lo que la presencia de los agentes podía pasar inadvertida.

Los investigadores ingresaron al pasillo donde funcionaba el presunto punto de venta como si fueran a entregar un pedido. Cuando estuvieron a pocos metros de la vivienda, avanzaron por sorpresa para evitar fugas o posibles intentos de descartar elementos.

Durante la requisa encontraron varios envoltorios de cocaína en el bolsillo de uno de los hombres. El perro K9 Kenzo también intervino y marcó la presencia de más sustancia escondida en un hueco de una pared de ladrillos ubicada dentro del pasillo.

Tres detenidos y elementos secuestrados

El procedimiento permitió incautar 44 envoltorios de cocaína, más de $700.000 y una cantidad de dólares que no fue precisada. También se encontró una riñonera con efectivo que, según la investigación, era utilizada durante las operaciones.

Los efectivos secuestraron además tres teléfonos celulares y un cartón con anotaciones consideradas de interés para la causa. Al verificar la identidad de los ocupantes, comprobaron que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de Entre Ríos.

Tres hombres mayores de edad fueron detenidos y quedaron a disposición de las autoridades judiciales. El operativo fue realizado por la Brigada de Microtráfico de la PDI, con la participación de la Sección Canes y el apoyo de un grupo de irrupción de la Policía de Santa Fe.