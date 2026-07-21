Con gran acompañamiento del público, finalizó una nueva edición del Festival de Espectáculos Infantiles

La 27ª edición del FEI cerró con una gran convocatoria en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta, impulsada por la Municipalidad junto al colectivo de artistas independientes dedicados a las infancias, volvió a consolidarse como uno de los principales espacios culturales durante el receso escolar.
Con funciones diarias y salas colmadas, niños, niñas y familias disfrutaron durante dos semanas de una programación variada en el Teatro Municipal 3 de Febrero. Además de acercar espectáculos de calidad, el festival permitió que muchos chicos conocieran por primera vez uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.
El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó el balance positivo de la propuesta y remarcó que forma parte de una política pública orientada a garantizar el acceso a la cultura desde las infancias. "Estamos muy contentos con la respuesta del público. Es una decisión política sostener una agenda cultural para las vacaciones de invierno con propuestas de calidad y accesibles para las familias. El FEI ya es parte de la identidad cultural de Paraná y se construye junto al colectivo de artistas independientes que trabaja para las infancias", expresó.
Arijón también valoró la participación de niños y niñas de los talleres culturales barriales y de distintas comisiones vecinales, quienes pudieron disfrutar de las funciones en el Teatro 3 de Febrero. "Cuando los gurises entran al teatro, quedan impactados. Para muchos es la primera vez que conocen este lugar y eso también es muy importante porque estamos formando nuevas audiencias culturales desde la infancia y acercándolas a un espacio que forma parte de la historia y de la identidad de Paraná", sostuvo.
"Más de medio centenar de artistas formaron parte de esta edición con distintas propuestas destinadas a las infancias. El Municipio acompaña este trabajo y garantiza que chicos de diferentes barrios puedan acceder a estos espectáculos. Accesibilizar la cultura y ofrecer propuestas de calidad es uno de los objetivos que nos propusimos como gestión", afirmó Arijón.
Por su parte, la actriz y una de las organizadoras del FEI, María Luz Gómez, celebró la respuesta del público y destacó que el festival ya forma parte de las tradiciones de las vacaciones de invierno en la ciudad.
"El balance es muy positivo porque el teatro se llena de risas, de familias y de chicos de todos los barrios. Es un trabajo que realizamos junto a la Subsecretaría de Cultura para que cada vez más niños puedan disfrutar del teatro durante las vacaciones", señaló.
Gómez, explicó que después de 27 ediciones, el Festival de Espectáculos Infantiles logró consolidarse como un punto de encuentro entre los artistas y la comunidad. "En Paraná las familias ya saben que durante las vacaciones pueden venir al teatro y disfrutar de espectáculos con una entrada muy accesible. Para nosotros, como artistas, es emocionante encontrarnos con los aplausos, las risas y la espontaneidad de los chicos. Muchos llegan por primera vez al teatro y descubren que este espacio también les pertenece", expresó.
Finalmente, remarcó que el FEI trasciende el escenario y constituye una experiencia que acerca a las nuevas generaciones al arte y la cultura.
"El teatro tiene la capacidad de emocionar, de despertar la imaginación y de generar un vínculo muy especial con quienes lo viven. Eso es lo que buscamos cada año y lo que vuelve tan valioso a este festival para las infancias y para toda la comunidad", concluyó.