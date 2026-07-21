Adolescente murió electrocutado al tocar un tanque de agua: la hipótesis que rodea a la tragedia

Un adolescente de 16 años, identificado como Ariel Steihaus, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre la torre del tanque de agua en una vivienda de Paraje Flor, en San Vicente (Misiones). Los detalles de la principal hipótesis que rodea a la tragedia.
Un adolescente de 16 años, identificado como Ariel Steihaus, falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se encontraba sobre la torre del tanque de agua en una vivienda de Paraje Flor, en San Vicente (Misiones). La principal hipótesis indica que una chapa del techo habría dañado el recubrimiento de un cable que pasaba por encima de la vivienda y energizó la estructura metálica, provocando la descarga fatal.
El hecho ocurrió este lunes cerca del mediodía en una propiedad situada sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 18. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el padre del adolescente manifestó que momentos antes había sentido una leve descarga al tocar una cocina a leña. Instantes después, su hijo Ariel Steihaus subió a la torre del tanque de agua y recibió una fuerte descarga eléctrica, quedando adherido a la estructura metálica.
Las investigaciones determinaron de manera preliminar que una chapa del techo se habría levantado, cortando el material aislante de un cable de electricidad que cruzaba por encima de la vivienda. Al entrar en contacto con la torre, la estructura quedó energizada y provocó la electrocución del adolescente, publicó El Territorio.
Tras ser rescatado por sus familiares, el joven fue trasladado de urgencia a la Clínica Clides de San Vicente, donde ingresó sin signos vitales. El examen médico constató lesiones compatibles con quemaduras por electrocución en ambas manos y confirmó que la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio. Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a sus familiares para su inhumación, mientras continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.