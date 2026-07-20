 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento Federación

Camioneta en la que viajaba una familia, despistó de la ruta, cayó a un arroyo y quedó semisumergida

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, en el departamento Federación. El vehículo, en el que viajaba una pareja y un menor, fue retirado del cauce y ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

20 de Julio de 2026
Camioneta en la que viajaba una familia cayó a un arroyo.
Camioneta en la que viajaba una familia cayó a un arroyo. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 1, en el departamento Federación. El vehículo, en el que viajaba una pareja y un menor, fue retirado del cauce y ninguno de los ocupantes sufrió lesiones.

Camioneta en la que viajaba una familia cayó a un arroyo durante la tarde de este lunes en la Ruta Provincial 1, a la altura del Arroyo Sarandí, en el departamento Federación. Por causas que son materia de investigación, el conductor perdió el control del vehículo, que despistó, volcó y terminó semisumergido en el cauce.

 

Personal policial intervino en el lugar del siniestro y constató que se trataba de una camioneta Pick Up Mitsubishi, conducida por un hombre mayor de edad, quien viajaba acompañado por una mujer y un menor, todos con domicilio en Colonia Santa María.

Según los primeros testimonios recabados por los efectivos, la familia se dirigía hacia la ciudad de Chajarí cuando, a unos 50 metros antes de llegar al primer puente sobre el Arroyo Sarandí, el conductor perdió el dominio del rodado.

 

No hubo personas lesionadas

 

Tras el vuelco, el vehículo quedó dentro del arroyo y posteriormente pudo ser retirado del lugar con la asistencia correspondiente.

 

Pese a la espectacularidad del accidente, las autoridades confirmaron que ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, por lo que no fue necesario el traslado de los involucrados a un centro de salud.

Temas:

Federación camioneta Ruta arroyo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso