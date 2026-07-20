Volcó un camión en Ruta Nacional 12 y decenas de personas ayudaron a recuperar la carga

Un camión volcó este domingo sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la ciudad correntina de Esquina, y el accidente dio lugar a una emotiva muestra de solidaridad. Vecinos, automovilistas y personas que transitaban por la zona se detuvieron para ayudar al conductor a recuperar la carga de tomates y morrones que había quedado desparramada sobre la banquina.

El siniestro ocurrió durante la mañana, cuando las intensas lluvias que afectaban a la región provocaron que el acoplado perdiera estabilidad sobre la calzada mojada. El vehículo transportaba la mercadería desde Santa Lucía con destino a Mar del Plata.

Como consecuencia del vuelco, gran parte de la carga quedó esparcida sobre la ruta y sus márgenes. A pesar del impacto, tanto el chofer como su acompañante resultaron ilesos y no requirieron asistencia médica.

Una cadena de ayuda espontánea

Lejos de continuar viaje, decenas de personas decidieron detenerse para colaborar con los ocupantes del camión. Entre todos comenzaron a levantar los cajones, ordenar la mercadería y cargar nuevamente el acoplado.

El gesto conmovió profundamente al conductor, quien no pudo contener las lágrimas al agradecer la ayuda recibida de personas que, sin conocerlo, dedicaron varios minutos a recuperar parte de la carga, según informó Corrientes Hoy.

Evitar el desperdicio de alimentos

Una parte de los tomates y morrones no pudo ser recuperada para su comercialización debido a los daños ocasionados por el vuelco.

Por ese motivo, esa mercadería fue dejada a disposición de las personas que colaboraban en el lugar, evitando que los alimentos terminaran desperdiciándose.

El episodio dejó una imagen que contrastó con la tensión de la jornada marcada por las lluvias: una cadena espontánea de solidaridad que permitió asistir al transportista y rescatar gran parte de la carga.