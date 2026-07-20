Un camión sufrió un desperfecto, despistó en la Ruta 4 y derribó un poste

Un camión con acoplado despistó este lunes por la mañana mientras circulaba por la Ruta 4, a la altura del kilómetro 16, en jurisdicción de Los Charrúas. El conductor perdió el control del vehículo y terminó sobre la banquina oeste, aunque afortunadamente no sufrió lesiones.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:10, entre las calles 9 y 10. Tras recibir el aviso sobre el siniestro vial, efectivos de la Comisaría Los Charrúas se trasladaron hasta el lugar para constatar lo sucedido y realizar las actuaciones correspondientes.

Según confirmaron desde la Departamental de Policía de Concordia, se trató de un Scania conducido por un hombre de 29 años. El vehículo de gran porte circulaba por la Ruta 4 en dirección hacia Los Charrúas cuando se produjo el incidente.

Una falla habría provocado el despiste

De acuerdo con lo manifestado por el conductor ante los efectivos policiales, el camión habría sufrido la rotura de una manguera de aire mientras se encontraba en circulación.

A raíz del desperfecto, el joven perdió el control del rodado, que salió de la cinta asfáltica y terminó sobre la banquina oeste de la ruta.

Pese a las características del siniestro, desde la Policía indicaron que el conductor resultó ileso. No se informó sobre la participación de otros vehículos ni de personas lesionadas como consecuencia del despiste.

Camión volcado en Ruta 4.

El camión provocó la caída de un poste

Durante el incidente también se produjo la caída de un poste de alumbrado público, situación que requirió la intervención de trabajadores de Enersa en el sector.

Personal de Tránsito Municipal también acudió al lugar para colaborar con el operativo y organizar la circulación mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.

La presencia de los diferentes organismos permitió trabajar sobre las consecuencias del siniestro y garantizar las condiciones de seguridad en la zona afectada.