Centro Comercial de Paraná: afirman que el Mundial impulsó las ventas

REDACCIÓN ELONCE
El Centro Comercial de Paraná realizó un balance del movimiento registrado durante las vacaciones de invierno y el Mundial 2026. Destacó el crecimiento de las ventas en gastronomía, electrónica e indumentaria, aunque advirtió un aumento en la rotación de locales comerciales.
El Centro Comercial de Paraná realizó un balance positivo de la actividad comercial durante las vacaciones de invierno y el desarrollo del Mundial 2026, un período que generó un fuerte movimiento en determinados rubros impulsados por el consumo vinculado al evento deportivo. Si bien el nivel general de ventas se mantuvo dispar entre los distintos sectores, desde la entidad destacaron el desempeño de la gastronomía, la electrónica y la indumentaria, al tiempo que advirtieron sobre un incremento en la rotación de locales comerciales en el microcentro de la capital entrerriana.
El secretario del Centro Comercial Industrial de Paraná, Gabriel Icasatti, explicó que el campeonato del mundo volvió a convertirse en un importante motor para el consumo, especialmente a medida que avanzó la Selección argentina en la competencia.
"Con respecto a las ventas, podemos decir que algunos rubros como gastronomía, electrónica, indumentaria -pensando en estos 40 y pico de días del Mundial-, es lo que se ha movilizado", sostuvo durante una entrevista televisiva.
El Mundial volvió a mover el consumo
El dirigente señaló que el entusiasmo generado por el torneo repercutió directamente en las ventas de productos relacionados con el fútbol y el entretenimiento en los hogares. Televisores, proyectores, equipos de audio, camisetas y pelotas encabezaron la demanda durante varias semanas.
"Hubo todo un marketing de los accesorios para el Mundial, como la camiseta, la número uno como producto y después vinieron las pelotas", afirmó.
Al comparar el comportamiento del mercado con el Mundial de Qatar 2022, Icasatti observó una diferencia en la planificación de las compras. Según explicó, en esta oportunidad tanto empresas como pequeños comercios demoraron más tiempo en concretar sus adquisiciones, aunque el consumo terminó creciendo con el correr de los partidos.
La electrónica lideró los tickets más altos
Entre todos los sectores beneficiados, la electrónica fue la que registró las operaciones de mayor valor económico. El dirigente explicó que la venta de televisores permitió aliviar parcialmente la situación financiera de algunos comercios.
En ese sentido, remarcó que muchos comerciantes deben afrontar gastos permanentes vinculados al pago de salarios, alquileres, servicios y otras obligaciones, por lo que las ventas de mayor monto representan un importante respaldo para sostener la actividad.
Sin embargo, aclaró que el buen desempeño de algunos rubros no logró trasladarse de manera uniforme al resto del comercio, donde la actividad continuó con un comportamiento más estable y sin grandes sobresaltos.
Creció la rotación de locales en el microcentro
Durante la entrevista, Icasatti también presentó los resultados del último relevamiento realizado por el Centro Comercial sobre la ocupación de locales en el microcentro de Paraná.
Según precisó, actualmente existen 634 locales ocupados y 60 cerrados, lo que representa un nivel de ocupación cercano al 91%. Si bien el porcentaje continúa siendo elevado, reconoció que se registró un incremento en la cantidad de locales vacíos respecto del cierre de 2025.
"Hubo un aumento comparado al final del 2025. Pasamos de un %5 a un %8,5. Pero lo que hemos notado es que hubo mucha rotación", explicó.
De acuerdo con su análisis, muchos cierres no obedecieron exclusivamente a una caída del consumo, sino a proyectos comerciales que no lograron consolidarse durante sus primeros meses de funcionamiento.
La importancia de planificar antes de invertir
El secretario del Centro Comercial sostuvo que existen dos perfiles de comerciantes que protagonizaron esa rotación. Por un lado, empresarios con experiencia que decidieron abrir una segunda sucursal y debieron cerrarla pocos meses después. Por otro, nuevos emprendedores que no lograron sostener el negocio frente a los costos operativos.
"Hubo locales que abrieron y a los tres-seis meses, terminaron cerrando", expresó.
En ese contexto, recomendó a quienes proyecten abrir un comercio que consulten previamente con la institución para acceder a información y asesoramiento.
"Que el comerciante o la persona que quiere invertir no deje de pasar por el Centro Comercial porque capaz que estamos hablando para abrir un local de 10 millones para arriba, 20 millones. Piensan que con 100 prendas, 120 prendas o X inversión le va a durar. Entonces, abrir un local es todo un tema de marketing, de publicidad", manifestó.
Finalmente, consideró que un trabajo conjunto con el municipio permitiría fortalecer el comercio local y evitar que inversiones importantes se pierdan en emprendimientos que no llegan a consolidarse.
"Trabajando en conjunto con la Municipalidad de Paraná creo que esas cositas se pueden acomodar y no se va a diluir ese dinero, quedando en Paraná, concientizando a la ciudad de eso", concluyó.