Choque en Cinco Esquinas: un auto quedó seriamente dañado tras impactar contra una puntera

Un auto protagonizó un accidente de tránsito durante la mañana de este domingo en la zona de Cinco Esquinas de Paraná. El episodio ocurrió minutos antes de las nueve, sobre avenida Ramírez, entre las calles Alem y Urdinarrain.

El vehículo involucrado fue un Fiat Siena que circulaba desde calle Alem y realizaba una maniobra para incorporarse a Ramírez en dirección norte cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, impactó contra una de las punteras del sector.

Como consecuencia del choque, la parte delantera del rodado sufrió importantes daños. Pese a la violencia del impacto, el conductor no resultó lesionado.

Una grúa retiró el vehículo

Tras el accidente, personal municipal intervino en el lugar para ordenar la circulación y retirar el auto, que había quedado imposibilitado de continuar su marcha debido a los daños.

Una grúa de la Municipalidad de Paraná fue la encargada de remover el Fiat Siena y liberar completamente el sector afectado por el siniestro.

Hasta el momento no se informó oficialmente si el conductor fue sometido a un control de alcoholemia después del impacto registrado en Cinco Esquinas.

Otro conductor dio positivo de alcoholemia

Durante la misma mañana del domingo se produjo otra intervención vinculada con un auto en la intersección de las calles Ituzaingó y Diamante. En ese caso, un Chevrolet Onix realizó una maniobra brusca y estuvo cerca de colisionar contra un móvil policial.

Los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y advirtieron que presentaba signos compatibles con una posible intoxicación alcohólica.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al automovilista.

El resultado fue de 2,00 gramos

El control practicado al conductor del auto arrojó un resultado positivo de 2,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como consecuencia de la infracción, las autoridades dispusieron la retención preventiva del Chevrolet Onix y realizaron las actuaciones correspondientes.

De esta manera, durante la mañana del domingo se registraron dos intervenciones viales en Paraná: una por el choque del Fiat Siena contra una puntera en Cinco Esquinas y otra por un conductor alcoholizado que estuvo próximo a impactar contra un patrullero.