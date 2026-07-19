Pelea entre Paredes y Gavi tras la final del Mundial: el cruce que no mostró la transmisión

La pelea entre Paredes y Gavi tras la final del Mundial se produjo una vez terminado el partido entre Argentina y España. El tenso cruce obligó a la intervención de compañeros, integrantes de los cuerpos técnicos y personal de seguridad para evitar que el incidente pasara a mayores.
La pelea entre Paredes y Gavi tras la final del Mundial dejó una de las imágenes más tensas luego de la consagración de España en el Mundial 2026. Mientras los futbolistas españoles comenzaban los festejos por el triunfo 1-0 en el tiempo suplementario, Leandro Paredes y el mediocampista Gavi protagonizaron un fuerte encontronazo que no fue captado por la transmisión oficial, pero que rápidamente comenzó a circular a través de distintos registros desde el campo de juego.
SE ENOJÓ LEANDRO: Paredes golpeó a Éric García y a Gavi mientras festejaban muy cerca de él.
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La final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey estuvo marcada por la intensidad desde el primer minuto y terminó con un clima de máxima tensión. Después de 120 minutos de alta exigencia física y emocional, las pulsaciones continuaban al máximo cuando se produjo el enfrentamiento entre ambos futbolistas.
El episodio reflejó el nivel de competitividad con el que se disputó el encuentro decisivo, en el que España se impuso gracias al gol convertido por Ferrán Torres en el segundo tiempo suplementario para conquistar su segundo título mundial.
Un cruce que fue escalando
Según pudo observarse en las imágenes difundidas tras el encuentro, todo comenzó con un intercambio de palabras entre Leandro Paredes y Gavi cuando los jugadores ya se encontraban dispersándose sobre el campo de juego.
La discusión fue subiendo de tono y rápidamente dio paso a empujones, gestos desafiantes y una confrontación física que obligó a la reacción inmediata de quienes se encontraban cerca de los protagonistas.
Ninguno de los dos futbolistas parecía dispuesto a dar por terminado el altercado y la situación amenazó con desbordarse en medio de un escenario cargado de emociones por el desenlace de la final.
La rápida intervención evitó un conflicto mayor
Ante el crecimiento de la discusión, varios futbolistas de ambos seleccionados corrieron hacia el lugar para separar a Paredes y Gavi antes de que la pelea pasara a mayores.
A ellos se sumaron integrantes de los cuerpos técnicos e incluso personal de seguridad, que debieron intervenir para contener a los protagonistas y evitar un incidente más grave una vez concluido el partido.
Mientras el mediocampista argentino era alejado por sus compañeros, el futbolista español continuó expresando su enojo mientras se retiraba del lugar, en medio de un clima de evidente tensión.