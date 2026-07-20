Suma de Voluntades celebró la amistad y convocó a donar alimentos y materiales de construcción

REDACCIÓN ELONCE
En el Día del Amigo, Anabela Albornoz dialogó con Elonce y destacó que la organización nació como un grupo de amigos hace 15 años. Hoy convoca a colaborar con alimentos no perecederos, materiales de construcción y voluntariado para sostener su tarea solidaria.
Suma de Voluntades aprovechó la celebración del Día del Amigo para renovar su mensaje de solidaridad y convocar a la comunidad a colaborar con la organización, que desde hace 15 años trabaja acompañando a personas en situación de vulnerabilidad en Paraná. En diálogo con Elonce, la referente Anabella Albornoz destacó que la amistad y la empatía son los pilares sobre los que se construye el trabajo cotidiano de la institución.
"Empezamos siendo un grupo de amigos y hoy seguimos siendo un grupo de amigos. Te diría que más que una organización, somos una familia", expresó Albornoz. Actualmente, la entidad reúne a unos 300 voluntarios que desarrollan tareas de asistencia y acompañamiento durante todo el año.
La referente explicó que el objetivo principal es generar vínculos con quienes atraviesan situaciones difíciles. "Miramos con empatía, poniéndonos en el zapato del otro. A partir de ahí se empieza a construir un vínculo. Siempre invitamos a construir comunidad, que tiene que ver con la fraternidad y el abrazo", afirmó.
Una ayuda que crece con la demanda
Albornoz reconoció que el contexto económico y social incrementó la cantidad de personas que asisten a los distintos dispositivos de Suma de Voluntades y, en consecuencia, también aumentaron las necesidades. "Hoy hay una faltante importante de alimentos no perecederos por el aumento de la gente que asiste a nuestros dispositivos", señaló.
Entre los productos más necesarios mencionó los alimentos secos, especialmente fideos. "Una recorrida demanda entre 60 y 65 paquetes de fideos. Para que se den una idea, una comida para 400 personas cuesta aproximadamente 311.000 pesos, sin contar los descartables ni los condimentos", detalló.
La organización remarcó que, además de brindar asistencia alimentaria, desarrolla programas de prevención, educación y acceso al deporte para niños y adolescentes. "No solamente asistimos; entendemos que asistir es un derecho y hoy es lo urgente, pero trabajamos acompañando a las infancias mediante prevención, educación y el acceso al deporte", explicó.
Materiales para terminar una obra
Otro de los desafíos actuales es finalizar un espacio de contención en el barrio Padre Kolbe, donde proyectan construir una cancha con vestuarios para los chicos del barrio.
Para avanzar con esa obra, Suma de Voluntades necesita materiales de construcción como hierros, caños de agua, piedras, tres inodoros y lavatorios.
Además, continúan convocando a nuevos voluntarios para fortalecer el acompañamiento en las distintas actividades que realizan durante todo el año. "Mientras más voluntarios, más personalizada es la atención y el acompañamiento, sobre todo en el área de infancia", sostuvo Albornoz.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo acercando donaciones, sumándose como voluntarios o realizando un aporte económico a través del alias Suma de Voluntades. También pueden comunicarse mediante las redes sociales de la organización, donde reciben consultas y coordinan las distintas formas de ayuda.