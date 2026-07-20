Caso Loan: descartaron que el niño visto en Paraguay sea el menor desaparecido

El caso Loan sumó un nuevo episodio este lunes, luego de que la Policía descartara que el niño visto durante una transmisión televisiva en Paraguay fuera el menor correntino desaparecido desde junio de 2024. La madre del pequeño se presentó junto a su hijo en una comisaría de Clorinda, Formosa, aportó la documentación correspondiente y permitió que las autoridades verificaran su identidad, poniendo fin a las dudas que habían surgido tras la difusión de un video en redes sociales.

La confusión comenzó cuando un niño con un notable parecido físico a Loan Danilo Peña apareció en una entrevista realizada durante la Expo de Mariano Roque Alonso, en Paraguay. Las imágenes se viralizaron rápidamente y motivaron la intervención de la Policía paraguaya, que inició una serie de averiguaciones para determinar si existía alguna relación con la búsqueda del menor.

Tras las primeras investigaciones y la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países, las autoridades concluyeron que el chico no tenía ningún vínculo con el caso y confirmaron que se trataba de un niño oriundo de la provincia de Formosa.

La familia se presentó voluntariamente

El comisario Juan Fretes, integrante de Interpol Paraguay, informó que el niño se llama Ramiro, tal como había mencionado durante la entrevista televisiva, y explicó que la documentación presentada por sus padres permitió confirmar su identidad.

Foto: Clarín.

El funcionario detalló que la madre decidió concurrir espontáneamente a la Subcomisaría 1° de Mayo, en la ciudad formoseña de Clorinda, luego de advertir la repercusión que había generado el video. Según explicó, la mujer presentó el Documento Nacional de Identidad y la partida de nacimiento del menor para despejar cualquier duda.

Fretes indicó que "su mamá vio las publicaciones en los medios y en las redes sociales" y aclaró que la mujer confirmó que el sábado había asistido junto a su hijo a la Expo de Mariano Roque Alonso, donde el pequeño fue entrevistado por un canal de televisión, situación que dio origen a la confusión.

Realizaron nuevas verificaciones

Aunque la Policía Nacional de Paraguay ya consideraba improbable que se tratara de Loan, la Justicia ordenó completar las actuaciones con una última medida de prueba.

En ese marco, personal de la Policía de Formosa realizó un cotejo de huellas dactilares para confirmar definitivamente la identidad del niño y descartar cualquier posibilidad de error, señaló Clarín.

Fretes destacó además el trabajo conjunto entre ambos países y señaló que "hicieron la verificación y todo está en orden, correcto", tras recibir la información aportada por las autoridades argentinas.