Caso Loan: investigan en Paraguay a un niño por su gran parecido con el menor desaparecido

El caso Loan volvió a generar repercusión luego de que un niño apareciera en una transmisión televisiva en Paraguay con un notable parecido físico. La Policía inició averiguaciones para confirmar su identidad y descartar cualquier vínculo con la desaparición.
El caso Loan volvió a ocupar el centro de la escena tras la aparición de un niño con un gran parecido físico al menor desaparecido en Corrientes en 2024. El episodio ocurrió durante una transmisión en vivo desde la Expo 2026, en Paraguay, donde el pequeño apareció frente a las cámaras con una camiseta de la Selección argentina. Las imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y motivaron una intervención de la Policía paraguaya para verificar su identidad.
La situación se registró en el predio de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), ubicado en Mariano Roque Alonso, donde se desarrollaba una cobertura televisiva del tradicional evento ferial. A partir de la difusión del video, cientos de usuarios comenzaron a señalar las similitudes físicas entre el niño entrevistado y Loan Danilo Peña, generando una fuerte repercusión en plataformas como Facebook, X, Instagram y TikTok.
Ante la magnitud que tomó el caso en redes sociales, el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas de la Policía de Paraguay se presentó en el lugar para iniciar las primeras averiguaciones y establecer si existía algún elemento que justificara profundizar la investigación.
La Policía busca despejar todas las dudas
Fuentes oficiales explicaron que el objetivo de las diligencias es confirmar la identidad del menor y descartar cualquier posible relación con la búsqueda internacional de Loan. Si bien hasta el momento no surgieron indicios concretos que vinculen al niño con el caso, las autoridades decidieron aplicar los protocolos habituales para este tipo de situaciones.
El oficial Ramón Vera, integrante del Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía paraguaya, explicó el criterio adoptado por los investigadores. "Todavía no estamos 100% seguros de que sea o no una falsa alarma. Queremos hacer bien los análisis de todo tipo y llegar a identificar también a la familia de este niño, quien de momento solo sabemos su nombre", detalló.
Los investigadores remarcaron que el parecido físico por sí solo no constituye una prueba suficiente para establecer una relación con el niño desaparecido y señalaron que cualquier hipótesis deberá sustentarse en evidencia concreta.
Las primeras verificaciones
Durante las primeras actuaciones realizadas en el predio ferial, la Policía no encontró elementos que hicieran presumir que el menor estuviera siendo retenido contra su voluntad ni que se encontrara en una situación de vulnerabilidad.
Según la información recabada hasta el momento, el niño habría asistido a la Expo 2026 acompañado por familiares o personas cercanas, circunstancia que disminuye la posibilidad de que se trate de un caso de privación ilegítima de la libertad.
Las autoridades también aclararon que la actitud reservada del menor durante la entrevista televisiva no constituye un indicio suficiente para sospechar que estuviera atravesando una situación irregular, por lo que las tareas investigativas continúan únicamente con fines de identificación.
Qué aspectos aún deben corroborarse
Uno de los puntos que todavía deben verificar los investigadores está relacionado con las características físicas detalladas en el alerta internacional emitido por la desaparición de Loan.
En ese sentido, Ramón Vera indicó: "En el alerta amarillo que pesa sobre Loan, dice que tiene una cicatriz en el remolino de la cabeza. Todas esas cosas aún nos quedan por verificar".
El funcionario también explicó que, por el momento, no disponen de otros registros audiovisuales que permitan determinar hacia dónde se dirigió el niño luego de la entrevista realizada por un canal paraguayo, donde respondió consultas sobre la Selección argentina mientras lucía la camiseta alternativa de color azul.
Analizan cámaras y reconstruyen el recorrido
Como parte de las tareas de investigación, la Policía comenzó a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en distintos sectores del predio de la Expo 2026, comunicó Infobae.
El objetivo consiste en reconstruir el recorrido realizado por el niño durante su permanencia en el lugar, establecer los horarios de ingreso y salida e identificar a las personas con las que estuvo acompañado.
Los registros también permitirán corroborar la información obtenida durante las primeras entrevistas y confirmar la identidad del grupo familiar con el que asistió al evento, una tarea habitual dentro de los protocolos aplicados cuando aparece una posible pista relacionada con personas desaparecidas.
Un caso que sigue conmoviendo a la región
Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio, durante un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela. Desde entonces, la investigación avanzó sobre distintas hipótesis, incluida la posibilidad de una red de trata de personas, aunque hasta el momento no se logró establecer qué ocurrió con el niño.
A más de dos años de su desaparición, cada posible avistamiento o denuncia difundida en redes sociales genera una inmediata reacción de las autoridades y mantiene vigente la expectativa de familiares y de gran parte de la sociedad, que continúa siguiendo de cerca la búsqueda del menor.