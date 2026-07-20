Quini 6 de casi $9 millones en Paraná: “Dar un premio que sobresalga de lo cotidiano siempre está bueno”

Un apostador ganó casi 9 millones de pesos en el Quini 6 con una boleta jugada en la agencia N°961 "Santa Lucía" y todavía no se presentó a reclamar el premio. Desde la tómbola expresaron su alegría por la noticia y solicitaron a los clientes que revisen sus tickets para comprobar si son los afortunados ganadores.

La apuesta correspondió a la modalidad Siempre Sale y acertó los números 04, 14, 18, 19, 28 y 29. El premio se dividió entre seis apostadores de Entre Ríos que lograron la combinación ganadora y recibieron sumas similares.

Hernán Loglio, integrante de la agencia, manifestó a Elonce la satisfacción que generó conocer que uno de los premios había sido vendido en el local. “Muy contento con semejante noticia. Nos pone muy contentos a Claudia y a mí que un cliente haya obtenido este hermoso premio”, expresó Loglio.

Agencia de tómbola N°961 "Santa Lucía" (foto Elonce)

Aunque reconoció que la suma no correspondió al pozo principal del sorteo, destacó que representa una importante ayuda económica para quien resulte ganador. “No es una suma demasiado considerable, pero es un premio. Después de la tarde que vivimos ayer, con la derrota de Argentina, levantarse hoy y tener la noticia de estos 9 millones de pesos no está mal”, afirmó.

Hasta el momento, los responsables de la agencia no habían logrado establecer quién compró la boleta premiada. “Estamos buscándolo. Avisamos a todos los jugadores de la agencia N°961 Santa Lucía que se acerquen y controlen la boleta”, pidió.

Puede tratarse de un cliente ocasional

La agencia cuenta con numerosos clientes habituales que concurren todas las semanas para participar de los diferentes juegos de azar.

Sin embargo, su ubicación sobre Avenida Ramírez al 4.900, a la altura de uno de los accesos a la ciudad, también permite que personas que se encuentran de paso detengan su viaje para realizar una apuesta.

“Tenemos bastantes clientes, pero al estar ubicados en el ingreso de la ciudad, sobre todo los fines de semana, hay mucha gente que pasa, frena, juega su Quini y sigue. También puede ser una persona que no sea habitué”, explicó Loglio.

Por esa razón, desde la agencia insistieron en que tanto los jugadores frecuentes como quienes hayan pasado ocasionalmente por el local revisen sus comprobantes.

Quini 6 de casi $9 millones en Paraná: “Dar un premio que sobresalga de lo cotidiano siempre está bueno”

Los números que dieron el premio

La combinación ganadora de la modalidad Siempre Sale estuvo integrada por los números 04, 14, 18, 19, 28 y 29.

Los números que dieron el premio (foto Elonce)

Al repasar las cifras, Loglio recordó algunos de los significados que tradicionalmente se les asignan en la quiniela. “El 14 es el borracho, el 18 la sangre, el 19 el pescado y el 04 la cama. Son números que acá se juegan”, contó.

Consultado acerca de cuáles son los números que suelen repetirse en los sorteos, respondió con humor: “Si lo supiéramos, los jugaríamos y no estaríamos acá”.

La alegría de entregar un premio

Para los responsables de la agencia, vender una boleta ganadora constituye una satisfacción y también genera expectativas entre los demás apostadores. “Es una alegría porque la gente viene a buscar eso. Poder dar un premio que sobresalga de lo cotidiano siempre está bueno”, manifestó Loglio.

Además, consideró que la noticia puede incentivar a los clientes a continuar probando suerte en los próximos sorteos. “Esto alienta al resto de los clientes a seguir probando suerte acá. Se ve que están cerca y, en cualquier momento, damos el batacazo y entregamos el primer premio”, expresó.

Mientras continúa la búsqueda del ganador, desde la agencia reiteraron el llamado a controlar las boletas correspondientes al último sorteo del Quini 6.