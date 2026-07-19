Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de $500 millones en La Revancha

REDACCIÓN ELONCE
La Revancha del Quini 6 trajo como resultado cuatro ganadores en el sorteo de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
Cuatro apostadores acertaron todos los números del sorteo de La Revancha del Quini 6 y se hicieron acreedores de más de $500 millones. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 45-05-31-17-27-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.824.893.380.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 08-41-23-33-36-21. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.110.781.182.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 17-32-25-04-14-10. Hay cuatro ganadores en este sorteo con seis aciertos. Cada uno ganó $507.001.345. Son oriundos de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 18-19-29-04-14-28. Hubo 53 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $8.963.460. Siete son de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3.341 ganadores y cada uno percibirá $59.862,32. Elonce.com