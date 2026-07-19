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Sociedad Resultados del domingo

Quini 6: cuatro apostadores ganaron más de $500 millones en La Revancha

La Revancha del Quini 6 trajo como resultado cuatro ganadores en el sorteo de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.

19 de Julio de 2026
Los resultados de este domingo.
Los resultados de este domingo. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Revancha del Quini 6 trajo como resultado cuatro ganadores en el sorteo de este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.

Cuatro apostadores acertaron todos los números del sorteo de La Revancha del Quini 6 y se hicieron acreedores de más de $500 millones. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 9.000 millones de pesos.

 

En el sorteo Tradicional salieron el 45-05-31-17-27-28. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $4.824.893.380.

 

Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 08-41-23-33-36-21. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $2.110.781.182.

 

Por su parte, en La Revancha aparecieron el 17-32-25-04-14-10. Hay cuatro ganadores en este sorteo con seis aciertos. Cada uno ganó $507.001.345. Son oriundos de Corrientes, Chubut, Mendoza y Río Negro.

 

En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 18-19-29-04-14-28. Hubo 53 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $8.963.460. Siete son de Entre Ríos.

En el Pozo Extra, en tanto, hubo 3.341 ganadores y cada uno percibirá $59.862,32. Elonce.com

 

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