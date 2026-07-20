Se demora la reparación de caño maestro y la zona sur de Paraná sigue sin agua

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad trabaja sobre calle General Espejo, donde se produjo la rotura de una cañería de 400 milímetros. La reparación resultó más compleja de lo previsto y la normalización del servicio se demoraría hasta las 15 o 16, supo Elonce.
El corte de agua en Paraná continuará durante varias horas en la zona sur debido a que la reparación del caño maestro resultó más compleja de lo previsto. Personal de Obras Sanitarias de la Municipalidad trabaja sobre calle General Espejo, entre Padre Kentenich y Del Barco Centenera, donde se produjo la rotura de una cañería de bombeo de 400 milímetros.
La avería afecta el suministro en una amplia zona del sur de la capital entrerriana, debido a que el caño se encuentra junto a la salida de impulsión del centro de distribución Ejército.
Desde el municipio explicaron que, por la ubicación de la cañería, no es posible sectorizar la red, por lo que el servicio permanece interrumpido en gran parte del sector sur de Paraná.
La reparación resultó más compleja de lo previsto
En un primer momento, los operarios estimaban que la intervención podía resolverse mediante la colocación de una junta y que los trabajos finalizarían cerca del mediodía.
Sin embargo, al avanzar con la excavación y revisar el estado de la cañería, se comprobó que la rotura era más importante.
Por ese motivo, fue necesario reformular la reparación y disponer el reemplazo completo de un tramo del caño maestro de bombeo.
Esta modificación extendió el tiempo de trabajo y demoró la recuperación del servicio entre dos y tres horas respecto de la previsión inicial.
El suministro volvería entre las 15 y las 16
De acuerdo con lo informado desde el lugar, las tareas podrían finalizar entre las 15 y las 16, siempre que no surjan nuevos inconvenientes durante el reemplazo de la cañería.
Una vez concluida la reparación, comenzará la recuperación progresiva de la presión en la red y el agua volverá gradualmente a los domicilios afectados.
La normalización no será inmediata en todos los barrios, ya que dependerá de la ubicación de cada vivienda y del tiempo que demande la presurización del sistema.
Piden cuidar el agua almacenada
Mientras continúe la interrupción, la Municipalidad recomendó a los vecinos realizar un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios.
La sugerencia es reservarla para actividades esenciales y evitar consumos innecesarios hasta que el sistema vuelva a funcionar con normalidad.
Además, se pidió tener en cuenta que, aunque la reparación termine durante la tarde, la recuperación del servicio puede demorar algunos minutos o incluso más tiempo en los sectores más alejados de la red.
Personal municipal continuará trabajando en el lugar hasta completar el reemplazo del tramo dañado y comprobar que la cañería funcione sin nuevas pérdidas.