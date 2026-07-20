La importancia de castrar a las mascotas en Paraná: alerta sobre el avance del TVT

En el inicio del operativo del castramóvil en barrio San Martín, rescatistas advirtieron sobre la presencia del Tumor Venéreo Transmisible, una enfermedad que afecta principalmente a perros sin castrar. La esterilización es clave para frenar la sobrepoblación y el abandono.
El operativo de castración animal gratuita en Paraná comenzó este lunes en el barrio San Martín y se advirtió sobre el peligro del Tumor Venéreo Transmisible (TVT), una enfermedad que afecta a perros y cuya propagación está directamente relacionada con la falta de castración y la presencia de animales en situación de calle.
Desde las 7 y hasta las 13 horas, el quirófano móvil funcionó en el comedor Panchita Feliz (calle Estado de Palestina, a media cuadra de Florencio Ameghino), donde se completó el cupo de 25 castraciones.
Sin embargo, para las rescatistas el objetivo va mucho más allá de la intervención quirúrgica: buscan informar a los vecinos sobre la importancia de esterilizar a sus mascotas.
La desinformación favorece la enfermedad
Silvina Villarroel, rescatista independiente que acompaña el operativo, explicó que todavía persisten mitos que desalientan la castración. "Hay desinformación y creencias antiguas de que al macho no se lo castra o que la hembra debe tener una camada. Todo eso es mentira", sostuvo.
Además, advirtió que en el barrio San Martín existe una importante presencia de TVT, un cáncer transmisible que se contagia principalmente durante el contacto sexual entre perros callejeros y no castrados. “Lamentablemente, hoy tuvimos que rescatar una perrita y aplicarle la eutanasia porque ya no tenía más condiciones buenas de vida, estaba súper avanzadísimo el TVT en su cuerpo”, comentó.
La voluntaria señaló que la castración constituye una de las principales herramientas para disminuir la circulación de esta enfermedad y reducir la cantidad de animales abandonados. "La sobrepoblación es maltrato. Hay una cantidad terrible de animales sin calidad de vida", afirmó.
Un trabajo que también apunta a educar
Además de colaborar con el quirófano móvil, el grupo de rescatistas realiza el postoperatorio de los animales, entrega alimento balanceado y desparasita a las mascotas que concurren al operativo. Incluso reciben a los vecinos con un desayuno mientras esperan la atención.
Villarroel destacó que el trabajo también consiste en dialogar con las familias para derribar falsas creencias y promover la tenencia responsable. "Necesitamos compromiso municipal, provincial y de toda la sociedad. No normalicemos el maltrato, la sobrepoblación ni estos animales enfermos", reclamó.
Dónde encontrar el operativo y cómo ayudar
Hasta el miércoles 22, el castramóvil se dispone en el barrio San Martín; el jueves 23 y viernes 24 se trasladará a la Vecinal General Espejo (calle Puerto de la Cruz 3441).
Asimismo, las rescatistas reciben donaciones económicas por transferencia (alias: ladelcopete.mp y los.invisibles.mp) y/o de insumos como frazadas, pipetas, correas, trapos viejos, alimento balanceado en calle San Martín 638.
De esta forma, la comunidad puede colaborar en sostener la asistencia que brindan a pulmón a los animales más vulnerables.