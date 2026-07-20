Impulsan una nueva ordenanza para actualizar la regulación del Carnaval de Paraná

Integrantes de comparsas, baterías y la Red de Artistas trabajan en una propuesta para renovar la normativa vigente desde 2002 y ampliar el reconocimiento del carnaval como expresión cultural e identitaria.
Actualización de la ordenanza del Carnaval de Paraná es el objetivo de un proceso impulsado por la Red de Artistas del Carnaval Paranaense junto a representantes de comparsas, agrupaciones y baterías, quienes trabajan en una propuesta para renovar la normativa que regula esta celebración en la capital entrerriana.
A través de reuniones y jornadas de trabajo, los distintos actores del carnaval vienen consensuando los principales aspectos que debería contemplar una nueva ordenanza, con el propósito de acompañar la evolución que tuvo esta expresión cultural durante las últimas dos décadas.
La normativa vigente fue sancionada en 2002 y se centra principalmente en la organización de los desfiles y la competencia. La iniciativa busca ampliar esa mirada y adecuarla a la realidad actual del Carnaval de Paraná.
Una mirada integral sobre el carnaval
La propuesta plantea reconocer al carnaval como una manifestación cultural, artística, social e identitaria, estrechamente vinculada con la historia y la vida comunitaria de la ciudad.
En ese sentido, se analizan criterios de participación y competencia, aspectos reglamentarios, condiciones de organización y logística, además de herramientas que aporten previsibilidad, continuidad y reglas claras para quienes participan de la actividad.
El proyecto también incorpora al carnaval popular y barrial, la transmisión de saberes, el reconocimiento de los distintos oficios vinculados a la celebración y el fortalecimiento de las capacidades de gestión, planificación y coordinación de comparsas, agrupaciones y proyectos culturales.
La propuesta llegará al Concejo Deliberante
Los impulsores de la iniciativa señalaron que el objetivo es integrar las distintas expresiones del carnaval y consolidarlo como una política cultural sostenida en el tiempo, construida con la participación de quienes forman parte de esta tradición.
En paralelo, ya comenzaron los intercambios con autoridades municipales para analizar los alcances de la propuesta y, en los próximos días, el proyecto será presentado ante el Concejo Deliberante de Paraná para su tratamiento.