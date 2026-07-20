Influencer paranaense compartió su experiencia mundialista, su crecimiento en redes y el inolvidable saludo de Messi

Jordán Elías repasó su experiencia acompañando a la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, habló sobre su presente como creador de contenido, recordó el saludo que recibió de Lionel Messi para su casamiento y dejó un mensaje para quienes sueñan con dedicarse al periodismo.
El periodista deportivo e influencer Jordán Elías pasó por Elonce y compartió una extensa charla en la que repasó su experiencia siguiendo a la Selección Argentina durante el Mundial disputado en Estados Unidos. También habló sobre su crecimiento como creador de contenido, el impacto de las redes sociales en la comunicación actual y una de las historias más recordadas de su vida: el saludo que Lionel Messi le envió para su casamiento.
El creador de contenido explicó que pudo asistir a tres encuentros del certamen y describió las dificultades logísticas que implicó seguir el torneo. "Fui a tres partidos. La verdad que fue un Mundial bastante particular por los precios y por la logística", expresó. Además, recordó que finalmente decidió regresar al país antes de la final debido al elevado costo de las entradas.
El color de los hinchas argentinos y la sorpresa de los estadounidenses
Durante la entrevista, Jordán Elías destacó el clima que generaron los miles de argentinos que viajaron para acompañar al equipo nacional. Según contó, la pasión de los hinchas sorprendió incluso a las fuerzas de seguridad estadounidenses, que terminaron involucrándose en los festejos.
"Realmente la gente de allá no está acostumbrada a todo este lío que hace el argentino", afirmó. En uno de los videos que publicó en sus redes sociales se observa a un policía participando de los cánticos, una escena que rápidamente se volvió viral.
El periodista recordó ese momento con humor: "Los policías no podían creer lo que pasaba" y agregó: "Muchos de ellos mantenían la cordura y otros era como, 'Bueno, dale, está bien', querían formar parte de la fiesta". También resaltó el enorme esfuerzo realizado por muchos simpatizantes para viajar al Mundial: "Cada uno hizo su esfuerzo para estar ahí porque hay muchos que planean literalmente 4 años el ir al Mundial".
El saludo de Messi que emocionó a todos en su casamiento
Uno de los momentos más emotivos de la entrevista llegó cuando recordó el video que Lionel Messi le envió para sorprender a su esposa durante la celebración de su casamiento. Elías reveló que el capitán argentino lo sigue en Instagram desde hace varios años y que mantienen un vínculo basado en el respeto.
"A mí me sigue Messi en Instagram hace ya 9 años, desde 2017 y no sé por qué me empezó a seguir, sinceramente", contó. Luego explicó que aprovechó la ocasión para pedirle un único favor: "Dije, si tengo que usar una bala en pedirle algo que sea para mi casamiento".
La respuesta del capitán argentino fue inmediata. "Le mandé un mensaje y al otro día Messi sin responderme nada directamente me mandó el video", relató. El creador de contenido recordó que únicamente su hermano y la organizadora del evento conocían la existencia del saludo. "Lo mostré ahí en público sin que nadie sepa", explicó, generando una de las mayores sorpresas de aquella noche.
De periodista deportivo a creador de contenido
Elías también repasó su recorrido profesional. Recordó que estudió periodismo deportivo tanto en Buenos Aires como en Estados Unidos y que trabajó durante cinco años en producción televisiva antes de tomar una decisión que cambiaría su carrera.
"Trabajé 5 años muy ligado al fútbol, en la parte de producción y en paralelo ya estaba con las redes sociales creando contenido", señaló. Finalmente, en 2022 decidió apostar por completo a su proyecto digital. "Renuncié a mi trabajo y me dediqué exclusivamente a las redes sociales", afirmó.
Actualmente trabaja junto a distintas marcas y produce contenido de manera profesional. "Hoy en día soy creador de contenido", resumió, al explicar cómo una actividad que comenzó como un hobby terminó convirtiéndose en su principal fuente laboral.
Un mensaje para las nuevas generaciones
Sobre el cierre de la entrevista, Jordán Elías dejó una reflexión dirigida a quienes estudian comunicación, periodismo o desean iniciarse en la creación de contenidos digitales.
"Hoy tenés muchísimas herramientas que en nuestra época. Hace 10 años era muy diferente", expresó. En esa línea destacó el enorme potencial que ofrece un teléfono celular para comenzar un proyecto propio: "Teniendo un celular ya es una cámara y si tenés una cámara ya podés tener tu propio medio".
No obstante, remarcó la importancia de la formación académica y de adquirir herramientas profesionales. "Está buenísimo recibirse. Implementás un montón de cosas que estudiando te da un montón de herramientas", sostuvo. Finalmente concluyó con un consejo para quienes buscan abrirse camino en la industria digital: "Que aprovechen esas herramientas que hoy en día son fáciles de tener o por lo menos mucho más accesibles para empezar su propio camino".