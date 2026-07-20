Asamblea Ciudadana Vecinalista: impulsan gestiones por el tren, el gas y los residuos

REDACCIÓN ELONCE
La Asamblea Ciudadana Vecinalista volvió a reunirse en Paraná y resolvió avanzar con nuevas gestiones para reclamar respuestas sobre la reactivación del tren, el servicio de gas y la problemática de los residuos sólidos urbanos.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista realizó este lunes una nueva reunión en su sede de calle Francisco de Bueno, en Paraná, donde analizó distintos temas vinculados a servicios públicos e infraestructura. Durante el encuentro, los integrantes resolvieron profundizar las gestiones para obtener respuestas sobre la reactivación del tren en Paraná y el Área Metropolitana, la situación del suministro de gas y las acciones relacionadas con los residuos sólidos urbanos.
En diálogo con Elonce, Alicia Glauser, representante de la organización, explicó que ya comenzaron las presentaciones formales ante distintos organismos para avanzar con los reclamos. Según indicó, uno de los principales objetivos es conocer cuál será el futuro del servicio ferroviario y qué medidas se adoptarán respecto de los inconvenientes registrados recientemente en el suministro de gas.
Además, la Asamblea resolvió insistir con los pedidos de información y convocar a funcionarios y trabajadores vinculados a estos temas para conocer de primera mano el estado de situación y las perspectivas para los próximos meses.
Reclaman definiciones sobre el tren y el servicio de gas
Glauser explicó que la organización ya presentó una nota formal para avanzar con los reclamos. “Nosotros elevamos la nota el viernes. Fuimos a Defensa del Consumidor por el tema del gas e ir a la Secretaría de Transporte para pedir un informe sobre qué va a pasar con el tren. Hemos resuelto ahora volver a insistir la contestación de la nota para el otro lunes citarlo al secretario y trabajadores que están parados y a la línea que a dónde va el tren (Colonia Avellaneda, La Picada, Sauce Montrull y San Benito) porque sabemos esa angustia de no tener todos esos derechos adquiridos y que después te lo destruyan. Queremos rehabilitar eso y para eso hemos programado ya seguirla esta semana. Mañana se va a ir a la Secretaría de Transporte a ver qué contestan con ese pedido de informe”, manifestó.
La dirigente remarcó que la preocupación alcanza tanto a los usuarios habituales del tren como a los trabajadores vinculados al servicio, quienes esperan definiciones sobre la continuidad de la prestación en las localidades del Área Metropolitana de Paraná.
En ese sentido, sostuvo que la intención de la Asamblea es mantener el seguimiento del tema hasta obtener respuestas oficiales que permitan conocer cuál será el futuro del servicio ferroviario.
La preocupación por los residuos sólidos urbanos
Otro de los temas abordados durante la reunión fue la situación del tratamiento de los residuos sólidos urbanos y la problemática del Volcadero, una cuestión que preocupa desde hace tiempo a los vecinos de distintos barrios de la capital entrerriana.
Roberto Gómez, integrante de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, señaló que el objetivo es trabajar de manera conjunta para encontrar soluciones que beneficien a toda la comunidad. “Desde acá hace un tiempo venimos laburando por el tema del Volcadero. Más que ser un presidente, soy un referente del barrio y lo que me interesa es que podemos trabajar todos en conjunto y llegar al objetivo que todos estamos buscando. Sabemos que a todos nos molesta el humo. Desde la Asamblea trabajamos y queremos llegar al objetivo que sea para todos un bien”, expresó.
Los vecinos coincidieron en la necesidad de sostener el diálogo con los distintos organismos involucrados para avanzar en medidas que permitan mejorar la gestión de los residuos y reducir el impacto ambiental que genera esta problemática.
Buscan respuestas para evitar nuevos inconvenientes
Durante el encuentro también volvió a plantearse la preocupación por los recientes inconvenientes registrados en el suministro de gas en Paraná y otras localidades de la región.
Desde la Asamblea indicaron que uno de los principales objetivos es conocer cuáles serán las acciones previstas para evitar que se repitan los cortes registrados semanas atrás y garantizar un servicio adecuado para los usuarios.
Al respecto, uno de los integrantes de la organización sostuvo: “Estamos pensando a futuro para que no haya más cortes o qué va a pasar en el gas en la ciudad y en la zona. Esto no ha sido solo Paraná, sino un poco más. Eso nos está preocupando bastante y queremos respuestas”.