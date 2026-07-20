Con 150 puestos, la Feria de Invierno continuará hasta el domingo 26 en Paraná

La Feria de Invierno de Paraná se extenderá hasta el domingo 26 de julio para aprovechar la llegada de turistas de otras provincias y continuar impulsando las ventas de emprendedores, artesanos y gastronómicos. Así lo confirmó a Elonce el subsecretario municipal de Producción, Oscar Bustamante, quien destacó la importante convocatoria que tuvo la propuesta desde su inauguración.

La feria, que originalmente finalizaba este lunes 20 de julio, continuará funcionando durante una semana más en la Plaza de las Colectividades, uno de los espacios más visitados durante el receso invernal en la capital entrerriana.

La decisión fue adoptada en conjunto con los expositores que participan del evento y se enmarca en las políticas de promoción comercial que impulsa el municipio.

La extensión fue solicitada por los propios expositores

Bustamante explicó que la continuidad de la feria respondió a un pedido realizado por los propios expositores que participaron de la edición de invierno. "La extensión obedece al trabajo conjunto con nuestros artesanos, emprendedores y gastronómicos, de quienes surgió esta solicitud, a la que se le dio lugar dentro de una política activa de comercialización que impulsa la gestión de Rosario Romero", indicó.

El funcionario destacó que la importante concurrencia registrada desde el inicio de la feria fue uno de los principales motivos para prolongar la propuesta.

Además, señaló que la expectativa está puesta en la llegada de visitantes provenientes de provincias que recién comienzan sus vacaciones de invierno. "Hemos recibido mucho turismo de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba, pero ahora otras provincias inician su receso y queremos ofrecerles esta propuesta cuando visiten Paraná", afirmó.

Habrá menos puestos, pero se mantendrán los horarios

Durante la semana adicional, la feria continuará funcionando todos los días entre las 10 y las 20 o 21 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

No obstante, la cantidad de expositores será menor, ya que algunos decidieron no extender su participación. "De los 250 puestos con los que contábamos, continuarán aproximadamente 150, porque cada emprendedor toma la decisión de seguir o no", explicó Bustamante.

Pese a esa reducción, Bustamante aseguró que la propuesta mantendrá una amplia oferta de productos artesanales, regionales y gastronómicos.

Destacan el impacto económico de la feria

El subsecretario valoró el nivel de ventas alcanzado durante las primeras semanas del evento, incluso en un contexto económico complejo. "Afortunadamente hubo una muy importante afluencia de público que también se reflejó en las ventas. Justamente por eso muchos emprendedores solicitaron continuar una semana más", sostuvo.

Bustamante recordó además que un estudio realizado el año pasado permitió estimar el impacto económico generado por la feria. "Solamente en esta feria se movilizaron más de 450 millones de pesos", señaló.

En ese sentido, adelantó que al finalizar esta edición volverán a realizar un relevamiento para conocer el movimiento económico generado durante las vacaciones de invierno.

La Feria de Invierno se extenderá hasta el 26 de julio en Paraná

Invitan a disfrutar de los patios gastronómicos

El funcionario también invitó a vecinos y turistas a recorrer los dos patios gastronómicos que continúan funcionando junto a la feria. Uno de ellos está ubicado junto al Monumento al Policía y el otro dentro de la Plaza de las Colectividades, donde más de 20 productores locales ofrecen distintas propuestas culinarias.

"Es una oportunidad para comprar productos locales y seguir apoyando el desarrollo económico de nuestros emprendedores", expresó.

Finalmente, recordó que la Feria de Invierno forma parte de una agenda más amplia impulsada por la Municipalidad de Paraná, que incluye iniciativas como "Dos ciudades, un destino", promociones para visitantes entre Paraná y Santa Fe, además de otras actividades culturales, recreativas y turísticas que continuarán durante los próximos días.