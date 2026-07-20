Llovieron más de 150 milímetros tras intenso temporal en localidad correntina

Un intenso temporal que azotó durante este domingo y madrugada del lunes a la localidad correntina de Curuzú Cuatiá dejó un saldo de calles anegadas, cortes en el suministro eléctrico y familias evacuadas. Según informaron las autoridades, en pocas horas se registraron más de 150 milímetros de lluvia, una cifra que generó serias complicaciones tanto en la zona urbana como en sectores rurales.

La abundante caída de agua provocó el anegamiento de numerosas calles en distintos barrios de la ciudad, mientras que varios sectores quedaron sin energía eléctrica. Desde la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) indicaron que cuadrillas técnicas trabajan para restablecer el servicio en las áreas afectadas, publicó Diario Época.

El temporal provocó anegamientos, caída de árboles y postes en Curuzú Cuatiá (foto Diario Época)

Uno de los episodios de mayor preocupación ocurrió en el barrio Santa Rosa, donde la fuerza de la correntada arrastró una camioneta 4x4, blanca.

Los anegamientos afectaron a gran parte de la localidad, mientras que vecinos de los barrios Santa Rosa, Porteño, Rallyn y Centenario, manifestaron haber sufrido el ingreso de agua en sus viviendas. Por otro lado, se reportaron caídas de árboles y postes debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que complicó la circulación y la interrupción del suministro eléctrico en algunas zonas.

Ante esta situación, las autoridades reiteraron el pedido a la población de evitar circular por calles inundadas y extremar las medidas de precaución para prevenir accidentes.

Frente a la emergencia, la Municipalidad de Curuzú Cuatiá y los Bomberos Voluntarios desplegaron un operativo especial de asistencia para atender las consecuencias del temporal. Las tareas se concentraron en brindar ayuda a las familias afectadas y responder a las distintas contingencias registradas en la ciudad y sus alrededores.

El temporal provocó anegamientos, caída de árboles y postes en Curuzú Cuatiá (foto Diario Época)

En un comunicado, los Bomberos Voluntarios informaron que en el barrio Santa Rosa fue necesario evacuar a algunas familias debido al ingreso de agua en las viviendas. Además, solicitaron a la comunidad mantenerse atenta a las recomendaciones de las autoridades y colaborar con el personal que trabaja en la emergencia.

Las tareas de asistencia y monitoreo continuaban durante la jornada, mientras las autoridades evaluaban el impacto de las intensas lluvias y mantenían activo el operativo preventivo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.