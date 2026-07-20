Estudiantes argentinos hicieron historia con un cohete supersónico y ganaron una competencia mundial

Un grupo de estudiantes argentinos alcanzó un destacado reconocimiento internacional al obtener el primer puesto en la categoría Diseño y Construcción de la International Rocket Engineering Competition (IREC) 2026, considerada una de las principales competencias universitarias de ingeniería aeroespacial del mundo.

El equipo, integrado por más de 60 alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), participó con “Aconcagua”, el primer cohete supersónico desarrollado íntegramente por sus integrantes. El certamen se realizó en Texas, Estados Unidos, entre el 15 y el 20 de junio y reunió a 150 equipos universitarios de diferentes países.

Además de conseguir el puntaje perfecto en Diseño y Construcción, la delegación argentina terminó séptima en la categoría 30k COTS, cuyo desafío consistía en alcanzar una altitud cercana a los 10 kilómetros utilizando un motor comercial. También obtuvo el undécimo puesto por su reporte técnico.

Cómo fue desarrollado el cohete Aconcagua

La construcción del vehículo demandó meses de trabajo interdisciplinario en áreas como aerodinámica, aeroestructuras, aviónica, materiales compuestos, recuperación y carga útil. Los alumnos participaron desde el diseño conceptual hasta los procesos de fabricación, integración y validación.

El ITBA Rocketry Team está conformado por estudiantes argentinos de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática y Bioingeniería, además de alumnos de la Licenciatura en Analítica. El proyecto contó con la supervisión del profesor e investigador Patricio Pedreira.

Durante el proceso se realizaron simulaciones computacionales, cálculos estructurales, ensayos científicos y procedimientos industriales de precisión para evaluar el comportamiento del cohete antes de la competencia.

Estudiantes argentinos

Un proyecto que comenzó en 2022

El ITBA Rocketry Team fue creado en 2022 con el objetivo de insertar a la Argentina dentro del ámbito aeroespacial universitario internacional. Desde entonces, el grupo mejoró progresivamente sus resultados en cada participación.

En 2023 consiguió el cuarto puesto en Diseño y Construcción, mientras que un año después alcanzó la tercera posición en una categoría destinada a proyectos con motores diseñados por los propios participantes. En 2025 logró ubicarse entre los veinte mejores equipos del certamen.

El resultado conseguido en 2026 representa el mayor logro del proyecto hasta el momento. Para los estudiantes argentinos, el salto a la categoría 30k COTS significó además afrontar el desafío técnico más exigente desde la creación del equipo.

Formación tecnológica con proyección internacional

La experiencia permitió aplicar conocimientos de diferentes carreras en un proyecto de alta complejidad y competir frente a universidades de distintos puntos del mundo.

El desarrollo de Aconcagua también permitió a los alumnos trabajar con metodologías y tecnologías vinculadas con una industria aeroespacial que demanda especialistas en electrónica, materiales avanzados, propulsión y procesamiento de datos.

Con el primer puesto obtenido en Estados Unidos, el equipo del ITBA consiguió su mejor desempeño internacional y consolidó un proyecto universitario que, en cuatro años, avanzó desde sus primeras experiencias competitivas hasta alcanzar el máximo reconocimiento en diseño y construcción.