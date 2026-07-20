Video: el golpe del entrerriano Roberto Ayala a Dani Olmo tras la final del Mundial

El ayudante de Lionel Scaloni quedó involucrado en los incidentes posteriores a la final. También hubo empujones, golpes y cruces entre jugadores argentinos y españoles.
La piña de Ayala a Dani Olmo. Mientras Lionel Scaloni y Walter Samuel intentaban contener a varios jugadores de la Selección Argentina que se trenzaron con los de España en el círculo central, a pocos metros de distancia un integrante del cuerpo técnico de la Selección Argentina también tuvo una violenta reacción a causa de los festejos del nuevo campeón del mundo.
En medio de los encontronazos, el entrerriano Roberto Fabián “Ratón” Ayala, ayudante en el cuerpo técnico de la Selección, se metió al terreno de juego para separar el tumulto. En ese intento tuvo un fuerte intercambio con el mediocampista Dani Olmo, a punto tal que el ayudante terminó dándole una terrible piña que llamó la atención.
El golpe lo tomó por sorpresa al N°10 de la Roja, que no atinó siquiera a levantar los brazos y cubrirse. Afortunadamente, el encontronazo no pasó a mayores porque los separó Eric García, quien también había sido golpeado por Leandro Paredes.
EL RATÓN AYALA VS DANI OLMO. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/xExkw8Ac4x— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 20, 2026
El golpe de Paredes a un español
La final del Mundial 2026 tuvo varios momentos picantes y tras la victoria de España sobre Argentina, en tiempo suplementario, se dieron dos situaciones tensas.
La primera fue protagonizada por Nahuel Molina, que se agarró con un suplente. Primero intervino Eric García, quien empujó al lateral derecho y después se topó con Leandro Paredes, quien golpeó en el cuello a García.
En el medio apareció Scaloni a separar y después el volante se agarró con un suplente rival, que cayó al piso tras su topetazo. Fue Thiago Almada quien se metió para evitar el conflicto al segundo español, pero el jugador de Boca igual lo tiró al piso.
LA BRONCA DE LEANDRO PAREDES TRAS EL FINAL DEL PARTIDO#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uY4RVg9OS7— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
El enojo de Otamendi
Al mismo tiempo, Nicolás Otamendi quedó mano a mano con Rodri, capitán de España. En la charla que se vio a través de la transmisión oficial, el flamante refuerzo de River le recordó a su colega las frases que habían dicho los españoles en la previa de la final.
Los futbolistas y el técnico del nuevo campeón del mundo "abrieron el paraguas" en la antesala del encuentro y esa postura le sirvió al conjunto ganador, que además de ser muy superior en el juego contó con un arbitraje muy amable, que no midió las infracciones con la misma vara.
"Toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos", fue la frase textual de Otamendi.
OTAMENDI NO LE ACEPTÓ EL SALUDO A RODRI:
"TODA LA SEMANA ESTUVISTE LLORANDO"
📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/p0NObI0CML— SportsCenter (@SC_ESPN) July 19, 2026
Ya en zona mixta, Olmo alzó la voz, pero dejó de lado el puñetazo de Ayala. Solo lanzó un palito contra la Selección Argentina en general por haberle dado la espalda a España cuando levantaba la Copa del Mundo: "No nos importa. Al final es importante los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien".