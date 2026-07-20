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Sociedad Crisis en el sector agropecuario

Empresa de maquinaria agrícola no podrá pagar deuda: tiene 100 cheques rechazados por $1.200 millones

Zafra S.A., histórica concesionaria de maquinaria agrícola, informó a la CNV que no afrontará con recursos propios un vencimiento de obligaciones negociables. La compañía perdió este año la representación de John Deere y atraviesa un complejo escenario financiero.

20 de Julio de 2026
Se trata de Zafra S.A.
Se trata de Zafra S.A.

Zafra S.A., histórica concesionaria de maquinaria agrícola, informó a la CNV que no afrontará con recursos propios un vencimiento de obligaciones negociables. La compañía perdió este año la representación de John Deere y atraviesa un complejo escenario financiero.

La crisis de la maquinaria agrícola comenzó a impactar también en el mercado de capitales. La empresa Zafra S.A. comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que no podrá afrontar con fondos propios el próximo vencimiento de sus Obligaciones Negociables (ON), por lo que el pago a los inversores será cubierto por las entidades que garantizaron la emisión.

 

La firma, con más de 40 años de trayectoria y sede en Tucumán, se dedica a la comercialización de maquinaria agrícola, repuestos, servicios y soluciones tecnológicas para el sector agropecuario. Durante más de dos décadas fue uno de los principales concesionarios de John Deere en Tucumán y Santiago del Estero.

A través de una comunicación enviada a la CNV y a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la empresa informó que no podrá cumplir con el segundo servicio de capital y el cuarto servicio de intereses correspondientes a las Obligaciones Negociables Pyme Garantizadas Serie III, según publicó IProfesional.

Las garantías cubrirán el pago

 

Según explicó la compañía, las dificultades responden a demoras en las cobranzas, por lo que las sociedades de garantía recíproca que respaldan la emisión deberán hacerse cargo del vencimiento.

 

Entre las entidades involucradas figuran Garantizar SGR, Acindar Pymes SGR y Potenciar SGR, que asumirán el pago comprometido con los inversores.

La imposibilidad de cancelar la deuda representa un nuevo capítulo de un proceso de deterioro financiero que la empresa ya venía mostrando durante los últimos meses.

Deudas y pérdida de la concesión

Entre los principales acreedores de Zafra aparecen el Banco Nación, Banco Hipotecario, Banco Industrial, BBVA, Galicia y Supervielle.

 

Si bien la mayor parte de sus compromisos financieros continúa clasificada en Situación 1 (normal), parte de sus deudas con Santander, Banco Ciudad y Banco Macro ya fueron calificadas en Situación 2, mientras que mantiene una obligación con YPF en Situación 4, categoría que refleja un deterioro significativo en la capacidad de pago.

Al cierre del ejercicio 2024, la compañía había informado ingresos por 31.584 millones de pesos, un pasivo superior a 8.885 millones y una dotación de 117 empleados.

 

Un mercado que no logra recuperarse

 

A las dificultades financieras se sumó este año la decisión de John Deere de finalizar su relación comercial con Zafra, poniendo fin a un vínculo que había sido uno de los principales motores de crecimiento de la empresa.

La pérdida de la concesión impactó no solo en la venta de maquinaria, sino también en los negocios vinculados al servicio técnico, provisión de repuestos, conectividad y agricultura de precisión.

El caso se da en un contexto adverso para todo el sector. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), los patentamientos de maquinaria agrícola cayeron 1,9% interanual durante el primer semestre de 2026.

 

Tras el impulso registrado durante Expoagro y Agroactiva, las ventas volvieron a desacelerarse. En junio se patentaron apenas 480 unidades, un 32,4% menos que en mayo. Las cosechadoras encabezaron la caída, con solo 43 equipos patentados, mientras que tractores y pulverizadoras también registraron retrocesos respecto del mes anterior.

Temas:

empresa agrícola maquinaria zafra s a Zabit Magomedsharipov Tucumán
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