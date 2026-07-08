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La producción industrial cayó 5,7% en mayo por el desplome de textiles, maquinaria y autos

El INDEC informó que la industria manufacturera registró una fuerte baja interanual en mayo. Los sectores textil, metalmecánico y automotor encabezaron las caídas, mientras que el acumulado de 2026 continuó en terreno negativo.

8 de Julio de 2026
Según el INDEC.
Según el INDEC.

El INDEC informó que la industria manufacturera registró una fuerte baja interanual en mayo. Los sectores textil, metalmecánico y automotor encabezaron las caídas, mientras que el acumulado de 2026 continuó en terreno negativo.

La producción industrial cayó 5,7% interanual en mayo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) a través del Índice de Producción Industrial (IPI) manufacturero. Si bien la actividad mostró una leve recuperación respecto de abril, el rebote no alcanzó para revertir el resultado negativo que acumula el sector durante 2026.

 

El organismo indicó que el desempeño estuvo condicionado principalmente por las fuertes bajas registradas en las industrias textil, metalmecánica y automotriz, que encabezaron las mayores retracciones del mes.

 

El sector textil lideró las caídas

 

La división "Textiles, prendas de vestir, cuero y calzado" registró una disminución del 18,2% en comparación con mayo del año pasado.

Según el INDEC, las empresas consultadas atribuyeron el resultado a una menor demanda en el mercado interno y a una creciente competencia de productos importados. "Los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos. Al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados", señaló el informe oficial.

 

Retroceso en maquinaria y electrodomésticos

 

Otro de los sectores con mayores dificultades fue "Productos de metal, maquinaria y equipo", que sufrió una caída interanual del 15%.

El informe explicó que el resultado estuvo impulsado por la menor producción de maquinaria agrícola y electrodomésticos. En este último caso, representantes del sector vincularon el retroceso con el impacto de la apertura comercial sobre la producción nacional.

 

La industria automotriz también cayó

 

La fabricación de vehículos registró una baja del 15,9% respecto de mayo de 2025.

De acuerdo con el INDEC, el descenso respondió tanto a la reducción de las ventas a concesionarios del mercado interno como a la disminución de las exportaciones.

La menor actividad de las terminales también repercutió en las empresas autopartistas, que vieron afectado su nivel de producción.

Un leve rebote mensual

 

Pese al retroceso interanual, el IPI manufacturero mostró una ligera mejora en comparación con abril.

 

Sin embargo, ese incremento mensual no alcanzó para modificar la tendencia negativa que exhibe el acumulado de la actividad industrial durante lo que va de 2026.

Temas:

Industria automotriz textil manufacturera
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