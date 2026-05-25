Cerró un histórico aserradero de Misiones y despidieron a 130 trabajadores

El cierre del aserradero Linor SRL provocó la pérdida de 130 puestos de trabajo en la provincia de Misiones y encendió la alarma en el sector maderero del noreste argentino. La empresa dejó de operar en su planta ubicada en Azara, en medio de una profunda crisis económica y financiera.

Según trascendió, la firma acumulaba una deuda fiscal cercana a los 500 millones de pesos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), situación que derivó en el embargo preventivo de sus cuentas bancarias. Esa medida complicó el pago de salarios y la compra de insumos esenciales para sostener la producción.

A las dificultades fiscales se sumaron deudas con la distribuidora eléctrica, una caída sostenida en la demanda de pallets y el incremento de costos operativos y energéticos.

Reclamo de trabajadores y bloqueo en la planta

La crisis se profundizó durante 2025 y derivó en conflictos con los trabajadores. Desde el Sindicato de Obreros de la Industria Maderera de Posadas denunciaron atrasos salariales, falta de pago de vacaciones y de aportes vinculados a la obra social.

El secretario general del gremio, Agustín Báez, afirmó que la empresa “arrastraba problemas desde hace dos años” y explicó que en ese período se acordó con los empleados una reducción salarial del 20% para intentar sostener parte de la plantilla laboral.

El conflicto escaló cuando los operarios detectaron el retiro de maquinarias del predio durante el receso vacacional. A partir de ese momento comenzaron un bloqueo en los accesos a la planta para impedir que continúen retirando equipos y exigir garantías sobre el cobro de indemnizaciones y haberes adeudados.

Riesgo de quiebra y preocupación en el sector

Linor SRL era considerada una de las principales fabricantes de pallets del noreste argentino y trabajaba con grandes compañías nacionales como Arcor, Loma Negra, Quilmes y Ledesma.

En paralelo al cierre, trascendió que la firma avanzaría con una presentación formal de quiebra. Frente a ese escenario, el sindicato confirmó que puso a disposición asesoramiento legal para resguardar los créditos laborales de los trabajadores despedidos.

El caso se conoció en medio de un contexto complejo para el entramado productivo argentino. Según datos de la consultora Fundar, desde el inicio de la gestión de Javier Milei cerraron más de 24.000 empresas en el país y se perdieron alrededor de 266.000 empleos registrados.