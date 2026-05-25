Coudet podría recibir una dura sanción tras la final del Apertura

La final del Torneo Apertura dejó un clima caliente en el estadio Mario Alberto Kempes y uno de los focos principales estuvo puesto en la reacción de Eduardo Coudet tras la derrota de River frente a Belgrano por 3 a 2. El entrenador fue expulsado en el tiempo de descuento y ahora podría afrontar una dura sanción disciplinaria por sus insultos al árbitro del encuentro, Yael Falcón Pérez.

Según trascendió, el juez incluyó en su informe los graves insultos que recibió por parte del técnico del Millonario una vez consumada la remontada del conjunto cordobés. De acuerdo con versiones cercanas al arbitraje, la pena podría alcanzar al menos cuatro fechas de suspensión para Coudet.

El momento de mayor tensión se produjo luego del penal sancionado a favor de Belgrano por mano de Lautaro Rivero, acción revisada a instancias del VAR y que modificó el desarrollo del partido. La decisión desató una fuerte bronca en el banco de River y especialmente en el entrenador.

Los insultos y el fuerte cruce con el árbitro

Las cámaras de televisión y el audio ambiente registraron el momento en que Coudet, camino al vestuario tras ser expulsado, le gritó “sos un ladrón” directamente a Falcón Pérez.

La tensión no terminó allí. Una vez finalizado el encuentro y mientras Belgrano celebraba el título en el campo de juego, el entrenador regresó desde la zona de vestuarios e ingresó nuevamente al terreno para continuar con sus reclamos contra el árbitro.

Desencajado por el desenlace de la final, Coudet encaró otra vez al juez cara a cara en medio de un clima de máxima tensión. Algunos futbolistas de River también se acercaron a protestar por distintas decisiones tomadas durante el encuentro.

Quintero intentó frenar al entrenador

En medio del tumulto y las discusiones, Juan Fernando Quintero fue uno de los jugadores que intentó calmar a Coudet para evitar que la situación escalara aún más dentro del campo de juego.

"Ya van tres veces que me cagan en una final en esta cancha", fue otra de las fuertes frases que lanzó el DT, todavía con las pulsaciones a flor de piel.

Mientras tanto, del otro lado, los futbolistas de Belgrano celebraban la obtención del título tras una final cargada de emociones y polémicas arbitrales.

Ahora, el futuro inmediato del entrenador quedará sujeto a lo que determine el Tribunal de Disciplina, que analizará el informe presentado por Falcón Pérez y las imágenes posteriores al partido.